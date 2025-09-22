szeptember 22., hétfő

Móric névnap

21°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fórum és felmérés

1 órája

Kiderült az igazság, ez a győriek véleménye a helyi buszközlekedésről - fotók

Címkék#tanulmány#helyi buszközlekedés#Mobilissimus#városrészek#lakossági fórum#buszközlekedés

Lakossági fórumot szervezett Győrben az önkormányzat, melynek témája a városi buszközlekedés javítása volt. A Mobilitási Hét zárásaként ismertették a korábbi lakossági felmérés eredményeit a közösségi közlekedésről, a győri buszközlekedésre fókuszálva.

Kisalföld.hu

Hogyan javítsunk a győri buszközlekedésen? címmel rendeztek lakossági fórumot a Generációk Házában hétfőn délután. A helyi autóbuszközlekedés felülvizsgálatáról szóló tanulmány eredményét ismertette dr. Tóth Péter polgármesteri kabinetvezető, a Mobilissimus szakembereivel, Fejér Balázzsal, Csia Mártonnal és dr. Winkler Ágostonnal.

győri buszközlekedés
Győri buszközlekedésről tartottak lakossági fórumot, melyen ismertették a korábbi felmérés eredményeit is. Fotó: Csapó Balázs

Kérdések és válaszok a győri buszközlekedésre

340 oldalas dokumentum készült Győr közösségi közlekedéséről, melybe a helyi lakosság egy részét is bevonták, kikérték a véleményüket. A tanulmány tartalmaz észrevételeket és javaslatokat is a fejlesztésre, mely főként a városi buszközlekedésre fókuszál, valamint a megnövekedett autós forgalom kiváltásának lehetőségeiről ad számot. Ennek esszenciájáról adtak számot a szakértők, melyre a lakossági fórum végén a megjelentek is reagálhattak, észrevételeket, kiegészítéseket tehettek.

A felmérést tekintve nem csak a különböző városrészekben élőket kérdezték meg, hanem a nagyobb foglalkoztató cégeket, oktatási intézményeket, sportegyesületeket is. - A közösségi közlekedés alapvető része a városi életnek. Ezen van mit fejleszteni, az a cél hogy minél több ember vegye igény, hogy kisebb legyen a forgalom Győrben. Ez nem csak a busszal, vagy más járművel közlekedőknek lehet jobb, hanem az autóval járóknak is - emelte ki dr. Tóth Péter.

Lakossági fórum a győri buszközlekedés javításáról

Fotók: Csapó Balázs

Több mint 2800-an töltötték ki az online kérdőívet

A szakértői csapat elmondta, hogy több vármegyeszékhelyen már sikeresen alkalmaznak többféle megújító projektet, szeretnék Győr közösségi közlekedését élhetőbbé tenni.

- Győr adottságairól elmondható, hogy a belváros szinte minden városrészből elérhető, viszont bizonyos infrastruktúrából adódóan néhány járat kacskaringósan halad, túl hosszú útvonalon éri el az utolsó végpontot. Nehezen áttekinthető a győri buszvonal. Az is jellemző, hogy a nagy foglalkoztatók, mint az Audi, több párhuzamos közlekedési rendszerrel működik - világítottak rá.

Generációk Házában ismertették a többszázoldalas tanulmány lényegét. Fotó: Csapo Balazs

Az éveleji igényfelmérésekből - melyet több mint 2800-an töltöttek ki, vegyesen minden korosztályból - kiderült, hogy sokan sokféle eszközt használnak a közlekedésre. A legtöbben elővételben vesznek jegyet a győri buszokra, de sok a bérletes is. A tanulmány szerint alapvetően az árazással nincs gondja a megkérdezetteknek, a fő problémát a buszok gyakoriságában találják, valamint, hogy hétvégén kevesebb a járat. Többen igénybe vennék és nem ülnének ezért autóba. A megkérdezettek közül, azok akik közösségi közlekedést vesznek igénybe, főként a belvárosba utaznak, míg az autósok nagyobb része más városrészekbe való eljutáshoz indítja be a gépjárművét.

Lakosságot is megkérdezték a győri buszközlekedésről

Az autóbuszhasználat gyakorisága is városrészenként eltérő, a legtöbben 

  • Újvárosból, 
  • Gyárvárosból, 
  • Marcalvárosból és 
  • Adyvárosból, valamint 
  • Bácsáról buszoznak.

A kitöltők 50 százaléka legalább hetente öt nap használja a közösségi közlekedést Győrben. Felmérték a buszútvonalak népszerűségét is, ezek főként a hosszabb és a belvárosi vonalak. 

Az átszállások arányát is vizsgálták a napi utazások között, a megkérdezett utasok 44 százaléka nem száll át. Ebből azt is leszűrték a szakértők, hogy van mit javítani, hogy kevesebb legyen az átszállás és ezzel megkönnyítsék az utazók életét. A legtöbben Ménfőcsanak, Gyirmót, Kismegyer, Győrszentiván, Szabadhegy, Kisbácsa városrészekből szállnak autóba. Ennek egyik oka a válaszadók szerint, hogy kényelmesebb és rugalmasabb mint a győri buszközlekedés, valamint rövidebb idő alatt eljutnak úticéljukhoz. 

Többen jelezték, hogy örülnének online jegy- vagy bérletvásárlási lehetőségnek, valamint akár kombinált kedvezményes jegyeknek más közlekedési formákkal.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu