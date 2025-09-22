1 órája
Kiderült az igazság, ez a győriek véleménye a helyi buszközlekedésről - fotók
Lakossági fórumot szervezett Győrben az önkormányzat, melynek témája a városi buszközlekedés javítása volt. A Mobilitási Hét zárásaként ismertették a korábbi lakossági felmérés eredményeit a közösségi közlekedésről, a győri buszközlekedésre fókuszálva.
Hogyan javítsunk a győri buszközlekedésen? címmel rendeztek lakossági fórumot a Generációk Házában hétfőn délután. A helyi autóbuszközlekedés felülvizsgálatáról szóló tanulmány eredményét ismertette dr. Tóth Péter polgármesteri kabinetvezető, a Mobilissimus szakembereivel, Fejér Balázzsal, Csia Mártonnal és dr. Winkler Ágostonnal.
Kérdések és válaszok a győri buszközlekedésre
340 oldalas dokumentum készült Győr közösségi közlekedéséről, melybe a helyi lakosság egy részét is bevonták, kikérték a véleményüket. A tanulmány tartalmaz észrevételeket és javaslatokat is a fejlesztésre, mely főként a városi buszközlekedésre fókuszál, valamint a megnövekedett autós forgalom kiváltásának lehetőségeiről ad számot. Ennek esszenciájáról adtak számot a szakértők, melyre a lakossági fórum végén a megjelentek is reagálhattak, észrevételeket, kiegészítéseket tehettek.
A felmérést tekintve nem csak a különböző városrészekben élőket kérdezték meg, hanem a nagyobb foglalkoztató cégeket, oktatási intézményeket, sportegyesületeket is. - A közösségi közlekedés alapvető része a városi életnek. Ezen van mit fejleszteni, az a cél hogy minél több ember vegye igény, hogy kisebb legyen a forgalom Győrben. Ez nem csak a busszal, vagy más járművel közlekedőknek lehet jobb, hanem az autóval járóknak is - emelte ki dr. Tóth Péter.
Lakossági fórum a győri buszközlekedés javításárólFotók: Csapó Balázs
Több mint 2800-an töltötték ki az online kérdőívet
A szakértői csapat elmondta, hogy több vármegyeszékhelyen már sikeresen alkalmaznak többféle megújító projektet, szeretnék Győr közösségi közlekedését élhetőbbé tenni.
- Győr adottságairól elmondható, hogy a belváros szinte minden városrészből elérhető, viszont bizonyos infrastruktúrából adódóan néhány járat kacskaringósan halad, túl hosszú útvonalon éri el az utolsó végpontot. Nehezen áttekinthető a győri buszvonal. Az is jellemző, hogy a nagy foglalkoztatók, mint az Audi, több párhuzamos közlekedési rendszerrel működik - világítottak rá.
Az éveleji igényfelmérésekből - melyet több mint 2800-an töltöttek ki, vegyesen minden korosztályból - kiderült, hogy sokan sokféle eszközt használnak a közlekedésre. A legtöbben elővételben vesznek jegyet a győri buszokra, de sok a bérletes is. A tanulmány szerint alapvetően az árazással nincs gondja a megkérdezetteknek, a fő problémát a buszok gyakoriságában találják, valamint, hogy hétvégén kevesebb a járat. Többen igénybe vennék és nem ülnének ezért autóba. A megkérdezettek közül, azok akik közösségi közlekedést vesznek igénybe, főként a belvárosba utaznak, míg az autósok nagyobb része más városrészekbe való eljutáshoz indítja be a gépjárművét.
Lakosságot is megkérdezték a győri buszközlekedésről
Az autóbuszhasználat gyakorisága is városrészenként eltérő, a legtöbben
- Újvárosból,
- Gyárvárosból,
- Marcalvárosból és
- Adyvárosból, valamint
- Bácsáról buszoznak.
A kitöltők 50 százaléka legalább hetente öt nap használja a közösségi közlekedést Győrben. Felmérték a buszútvonalak népszerűségét is, ezek főként a hosszabb és a belvárosi vonalak.
Az átszállások arányát is vizsgálták a napi utazások között, a megkérdezett utasok 44 százaléka nem száll át. Ebből azt is leszűrték a szakértők, hogy van mit javítani, hogy kevesebb legyen az átszállás és ezzel megkönnyítsék az utazók életét. A legtöbben Ménfőcsanak, Gyirmót, Kismegyer, Győrszentiván, Szabadhegy, Kisbácsa városrészekből szállnak autóba. Ennek egyik oka a válaszadók szerint, hogy kényelmesebb és rugalmasabb mint a győri buszközlekedés, valamint rövidebb idő alatt eljutnak úticéljukhoz.
Többen jelezték, hogy örülnének online jegy- vagy bérletvásárlási lehetőségnek, valamint akár kombinált kedvezményes jegyeknek más közlekedési formákkal.