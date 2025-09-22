Kiderült az igazság, ez a győriek véleménye a helyi buszközlekedésről - fotók

Hogyan javítsunk a győri buszközlekedésen? címmel rendeztek lakossági fórumot a Generációk Házában hétfőn délután. A helyi autóbuszközlekedés felülvizsgálatáról szóló tanulmány eredményét ismertette dr. Tóth Péter polgármesteri kabinetvezető, a Mobilissimus szakembereivel, Fejér Balázzsal, Csia Mártonnal és dr. Winkler Ágostonnal.

Győri buszközlekedésről tartottak lakossági fórumot, melyen ismertették a korábbi felmérés eredményeit is. Fotó: Csapó Balázs

Kérdések és válaszok a győri buszközlekedésre

340 oldalas dokumentum készült Győr közösségi közlekedéséről, melybe a helyi lakosság egy részét is bevonták, kikérték a véleményüket. A tanulmány tartalmaz észrevételeket és javaslatokat is a fejlesztésre, mely főként a városi buszközlekedésre fókuszál, valamint a megnövekedett autós forgalom kiváltásának lehetőségeiről ad számot. Ennek esszenciájáról adtak számot a szakértők, melyre a lakossági fórum végén a megjelentek is reagálhattak, észrevételeket, kiegészítéseket tehettek.

A felmérést tekintve nem csak a különböző városrészekben élőket kérdezték meg, hanem a nagyobb foglalkoztató cégeket, oktatási intézményeket, sportegyesületeket is. - A közösségi közlekedés alapvető része a városi életnek. Ezen van mit fejleszteni, az a cél hogy minél több ember vegye igény, hogy kisebb legyen a forgalom Győrben. Ez nem csak a busszal, vagy más járművel közlekedőknek lehet jobb, hanem az autóval járóknak is - emelte ki dr. Tóth Péter.