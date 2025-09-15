szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

19°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mobiitási Hét

27 perce

Győri belváros utcák: szombaton este fénybe öltöztetett kerékpárok gurulnak végig a városon

Címkék#kerékpár#mobilitási hét#bringa#fény#kerékpáros felvonulás

A győri belváros utcái különleges, látványos megvilágítást kapnak szeptember 20-án, szombaton este: a Hobbikerékpárosok Országos Klubja (HOK) helyi szervezete rendezésében fénybe öltöztetett kerékpárok gurulnak végig a városon. A szervezők első ízben hívják életre az I. Győri Ve-LED Bringázok Felvonulást, a városháza elől induló csapathoz bárki csatlakozhat.

Kisalföld.hu

-Az Európai Mobilitási Hét keretében szervezett programunk természetesen nem csupán az együtt biciklizésről szól - mondta Tömböly Tamás, a HOK győri szervezetének elnöke, kerékpáros nagykövet, az esemény főszervezője. – A győri hobbikerékpárosokkal minden alkalmat megragadunk, hogy felhívjuk az autósok, illetve a döntéshozók figyelmét közösségünk fontosságára, értékeire, illetve a kerékpárra, mint alternatív, környezetbarát közlekedési megoldásra.   

A győri belváros utcái különleges, látványos megvilágítást kapnak szeptember 20-án, szombaton este: a Hobbikerékpárosok Országos Klubja (HOK) helyi szervezete rendezésében fénybe öltöztetett kerékpárok.
Forrás:  Shutterstock

Fények és zene a közösség erejével

A főszervező hozzátette, hogy a szeptember 20-án este 18.30-tól a győri Városháza előtt a bringásokat, rollereseket élő zene, villódzó fények és vidám hangulat várja. A bringások fantáziájára is számítanak, akik ezúttal LED-füzérek, villogók és kreatív fénydíszek segítségével teszik egyedivé a kerékpárjaikat.

Értékes ajándékok a legszebb bicajok tulajdonosainak

A főszervező elmondta, hogy a legszebben feldíszített kerékpárokat (illetve kerékpárosokat) a felvonulás végén a Dunakapu téren zsűrizik, a legötletesebb bringák tulajdonosai értékes ajándékokra számíthatnak. Ezen felül számos - a jobb láthatóságot célzó – ajándékot is kiosztanak a résztvevők között.    

-A város legszebb esti arcára szeretnénk rávilágítani, miközben mindenki a saját egyéni elképzelése, ötlete szerinti bringadíszítéssel emelheti az alkalom fényét – fogalmazott Győr Megyei Jogú Város kerékpáros nagykövete. – Mutassuk meg együtt a győri kerékpáros közösség erejét, valódi láthatóságát!

Új hagyomány születik

A főszervező elmondta: a felvonulás célja, hogy olyan egyedi közösségi élményt adjon, amely hagyományt teremthet. A szervezők remélik, hogy a jövőben minden évben hasonló fénybe öltözhet a város.
„Csatlakozz, és mutasd meg, hogy a csillagoknál is lehet fényesebben ragyogni!” – áll a felhívásban.

Már most sok az érdeklődő

-Az érdeklődés már most nagy, sokan jelezték részvételüket -jegyezte meg bizakodóan Tömböly Tamás. – Nagyon reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és szeretett városunk szeptember 20-án este valóban fénybe borulhat egy közös, vidám kerékpározás alkalmával.

Hol és mikor?

Időpont: 2025. szeptember 20., szombat, 19.00
Gyülekező: 18.30-tól a Városháza előtt
A részvétel ingyenes

A győri kerékpáros programokról a helyi kerékpáros közösségek facebook oldalain szerezhetnek tudomást az érdeklődők.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu