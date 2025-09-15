Győri belváros utcák: szombaton este fénybe öltöztetett kerékpárok gurulnak végig a városon

-Az Európai Mobilitási Hét keretében szervezett programunk természetesen nem csupán az együtt biciklizésről szól - mondta Tömböly Tamás, a HOK győri szervezetének elnöke, kerékpáros nagykövet, az esemény főszervezője. – A győri hobbikerékpárosokkal minden alkalmat megragadunk, hogy felhívjuk az autósok, illetve a döntéshozók figyelmét közösségünk fontosságára, értékeire, illetve a kerékpárra, mint alternatív, környezetbarát közlekedési megoldásra.

A győri belváros utcái különleges, látványos megvilágítást kapnak szeptember 20-án, szombaton este: a Hobbikerékpárosok Országos Klubja (HOK) helyi szervezete rendezésében fénybe öltöztetett kerékpárok.

Forrás: Shutterstock

Fények és zene a közösség erejével

A főszervező hozzátette, hogy a szeptember 20-án este 18.30-tól a győri Városháza előtt a bringásokat, rollereseket élő zene, villódzó fények és vidám hangulat várja. A bringások fantáziájára is számítanak, akik ezúttal LED-füzérek, villogók és kreatív fénydíszek segítségével teszik egyedivé a kerékpárjaikat.

Értékes ajándékok a legszebb bicajok tulajdonosainak

A főszervező elmondta, hogy a legszebben feldíszített kerékpárokat (illetve kerékpárosokat) a felvonulás végén a Dunakapu téren zsűrizik, a legötletesebb bringák tulajdonosai értékes ajándékokra számíthatnak. Ezen felül számos - a jobb láthatóságot célzó – ajándékot is kiosztanak a résztvevők között.

-A város legszebb esti arcára szeretnénk rávilágítani, miközben mindenki a saját egyéni elképzelése, ötlete szerinti bringadíszítéssel emelheti az alkalom fényét – fogalmazott Győr Megyei Jogú Város kerékpáros nagykövete. – Mutassuk meg együtt a győri kerékpáros közösség erejét, valódi láthatóságát!

Új hagyomány születik

A főszervező elmondta: a felvonulás célja, hogy olyan egyedi közösségi élményt adjon, amely hagyományt teremthet. A szervezők remélik, hogy a jövőben minden évben hasonló fénybe öltözhet a város.

„Csatlakozz, és mutasd meg, hogy a csillagoknál is lehet fényesebben ragyogni!” – áll a felhívásban.

Már most sok az érdeklődő

-Az érdeklődés már most nagy, sokan jelezték részvételüket -jegyezte meg bizakodóan Tömböly Tamás. – Nagyon reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és szeretett városunk szeptember 20-án este valóban fénybe borulhat egy közös, vidám kerékpározás alkalmával.