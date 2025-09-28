szeptember 28., vasárnap

2 órája

Megújult a győri bár, így néz ki most - fotók

Címkék#Arizona#bár#győr

Megújult a régóta üzemelő győri bár.

Kisalföld.hu

Nemrégiben a belvárosban nyitott meg egy győri bár, de ezen kívül is sok minden történik a városban. A Fehérvári úton is nagy munkálatok zajlottak az elmúlt hónapokban. Az ismert hely augusztus végén új belsővel tért vissza.

győri bár
A Google Térképen még nem látszik a változás, 2022-ben járt utoljára arra az autó. A győri bár belül teljesen megújult. Forrás: Google Maps

Megújult a győri bár, fotókon mutatjuk milyen lett

A győri bárnak, az Arizona Clubnak a terasza és belső tere teljesen megújult.

Forrás: Club Arizona közösségi oldala

 

Forrás: Club Arizona közösségi oldala
Forrás: Club Arizona közösségi oldala

Még több képet a klub közösségi oldalán találtok.

 

