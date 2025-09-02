Újabb látványos szakaszhoz ért a győri Arrabona Spar felújítása – galéria

A győri Arrabona Spar június közepén zárt be. A tervek szerint szeptember 25-én nyit újra a győri Belvárosban élők és dolgozók körében rendkívül népszerű üzlet.

A győri Arrabona Spar kezdi elnyerni végleges formáját.

Fotó: Krizsán Csaba

Portálunk folyamatosan figyelemmel kíséri a felújítási munkálatokat. Előbb a bolt "kibelezését" mutattuk meg, majd arról számoltunk be, hogy helyére került az új világítás, illetve a kirakat üvegeit és bejárati ajtót lecserélték.

Az áruházlánc erre a bő három hónapra is gondoskodott az itt élőkről, akik a legfontosabb élelmiszereket – sőt, még többet is – be tudják szerezni az átmenetileg felállított konténerboltban, melyet egyébként magunk is kipróbáltunk.

Győri Arrabona Spar – már körvonalazódik az üzlet képe

Nézze meg Krizsán Csaba kollégánk fotóit a felújítás újabb szakaszáról: