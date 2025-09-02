2 órája
Újabb látványos szakaszhoz ért a győri Arrabona Spar felújítása – galéria
Kezdi elnyerni végleges formáját az üzlet. A győri Arrabona Spar felújítása újabb látványos szakaszhoz ért, erről mutatunk fotókat.
A győri Arrabona Spar június közepén zárt be. A tervek szerint szeptember 25-én nyit újra a győri Belvárosban élők és dolgozók körében rendkívül népszerű üzlet.
Portálunk folyamatosan figyelemmel kíséri a felújítási munkálatokat. Előbb a bolt "kibelezését" mutattuk meg, majd arról számoltunk be, hogy helyére került az új világítás, illetve a kirakat üvegeit és bejárati ajtót lecserélték.
Az áruházlánc erre a bő három hónapra is gondoskodott az itt élőkről, akik a legfontosabb élelmiszereket – sőt, még többet is – be tudják szerezni az átmenetileg felállított konténerboltban, melyet egyébként magunk is kipróbáltunk.
Győri Arrabona Spar – már körvonalazódik az üzlet képe
Nézze meg Krizsán Csaba kollégánk fotóit a felújítás újabb szakaszáról:
Újabb látványos szakaszához ért a győri Arrabona Spar felújításaFotók: Krizsán Csaba