Jótékonysági vacsoraest divatbemutatóval a győri menhelylakókért

Szeptember 19-én este különleges alkalmon vehetnek részt az érdeklődők Pannonhalmán. Ugyanis a Porta étterem egy nem mindennapi jótékonysági vacsoraestet szervez divatbemutatóval a győri állatmenhely árváiért. A kifutón Holczer Patrik, a Descensum márka tervezője mutatja be legújabb, fenntarthatóságra épülő kollekcióját. A gasztronómiai élményt Creative Chef Eszter biztosítja, aki szintén a fenntarthatóság jegyében állította össze a prémium ötfogásos menüt.

Győri állatmenhely javára fordítják a jótékonysági vacsoraest és divatbemutató bevételét. Fotó: Porta Étterem

Ilyet még nem szerveztek a győri állatmenhelynek

Az esemény teljes bevételét a győri állatmenhelynek ajánlják fel a szervezők, így a művészet ereje közvetlenül szolgál egy igazán fontos ügyet.

A divatbemutatót követően after party-val folytatják az estét, ahol a hangulatot DJ garantálja. Ez az este a stílus, az elegancia és a felelősség ünnepe – és bárki részese lehet ennek a különleges közösségnek.

Támogatói jegyek már elérhetőek.

- El sem tudjuk hinni, hogy ekkora megtiszteltetés ért minket! Néhány héttel ezelőtt Stolcz Zsaklin keresett fel minket egy rendezvénnyel kapcsolatban, melyet Pannonhalmán, a Porta Étteremben rendeznek meg. Az esemény szervezői, az esemény megálmodói úgy döntöttek, hogy a Jótékonysági Divatbemutatóval egybekötött exkluzív vacsoraest teljes bevételét a mentett állatainknak ajánlják fel - fogalmazott a győri menhelyet fenntartó, Emberek az Állatokért Alapítvány, akikkel szintén találkozhatnak a résztvevők az este során.