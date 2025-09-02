szeptember 2., kedd

Pénteken 16 órától korlátozzák a forgalmat

2 órája

Győr Rally lezárások - Térképeken mely szakaszokat érinti a verseny

Címkék#WHB Győr Rally#forgalomkorkátozás#verseny#térkép#Rábaring#útlezárás

A III. WHB Győr Rally biztonságos lebonyolításához több helyen korlátozzák a forgalmat. A Győri belvárosban már jövőhét pénteken 16 órától lesznek lezárások.

Dániel Viktória

Idén harmadik alkalommal rendezik meg a WHB Győr Rally-t szeptember 12 és 14 között. A nagy népszerűségnek örvendő esemény három napja alatt időszakosan több utcát is le kell majd zárni Győrben és a környező településeken is. Fontos informálódni, mivel ezekbe az utcákba nem lehet majd ki és be hajtani autóval, így az ott lakóknak is érdemes máshol parkolniuk, ha a lezárás alatt szeretnék használni gépjárművüket.

Győr Rally
A WHB Győr Rally belvárosi szakaszát idén pénteken rendezik, így már 16 órától lezárások lesznek az érintett útszakaszokon.
Forrás: Mediaworks Archívum

Visszatér a mumus szakasz

A III. WHB Győr Rally lezárások listáját már a verseny hivatalos weboldalán is közzétették. Összegyűjtöttük, hogy melyik napokon mely településeken és mely utcákban nem lehet majd közlekedni.  A tavalyi verseny hatalmas siker volt, a szervezők és a versenyzők is pozitívan értékelték a versenyt. A nézőszám pedig már az első napon is magáért beszélt. Az amatőr kategóriában induló versenyzők számára a Kisgyónbánya szakasz volt a mumus tavaly, ez idén is szerepel a verseny programban, úgyhogy érdemes készíteni a futóműveket!

Győr Rally belvárosi szakasz

A Győr Rally belvárosi szakasza sokak kedvence volt. Az idei év újdonsága, hogy ezt a verseny első napján, közvetlenül a rajtceremónia után rendezik meg prológként. Az egy évvel ezelőttihez képest most fordított lesz az útvonal, és különösen látványos autózásra lehet majd számítani, ugyanis  az itt szerzett időeredmény nem számít majd  bele a végeredménybe.

A III. WHB Győr Rally pénteki belvárosi szakaszának útvonala.

Ezt a szakaszt szeptember 12-én (pénteken) 16 és 23 óra között a következő útlezárásokkal biztosítják:

  • Jedlik híd - Töltésszer u., Híd u. - Radnóti Miklós u. körforgalom;
  •  Hédervári út - Leibstück Mária u. útkereszteződés; 
  • Szövetség u. - Báthori u. útkereszteződés; 
  • Rónay Jácint u. - Damjanich u. útkereszteződés; 
  • Rónay Jácint u. – Ady Endre u. útkereszteződés; 
  • Rónay Jácint u. - Kálóczy tér; 
  • Dunakapu tér, Káptalandomb és Várfalsétány; 
  • Móricz Zsigmond rkp. - Kis János u. kereszteződés

A helyi lakosok gyalogos közlekedése a lezárt területen belüli állandó lakóhelyre vagy tartózkodási helyre vonatkozó lakcímkártya felmutatásával, fokozott óvatossággal, folyamatosan biztosított. A lakosokat kérik, hogy gépjárműveiket a lezárt területen kívül parkolják le.

Rally szombati lezárások

A hétvégi útlezárások első felvonásaként szombaton három szakaszon lesznek korlátozások. A verseny szervezői oldalukon közzétették, hogy javítani szeretnék  a gyorsasági szakaszok és az etapok arányát, ezért

Szombaton napközben a mezőny nem tér vissza az ETO Parkban található szervizparkba, hanem kihelyezett szervizzónában lehet elvégezni a szükséges módosításokat Zircen.

A Bakonybél-Kőrishegy szakasz térképen
Forrás: gyorrally.hu

Bakonybél-Kőrishegy szakasz 

  • Bakonybélben a Pápai u. és a Cseralja u. útkereszteződésnél található buszfordulónál

A korlátozások ezen a szakaszon szombaton 5 és 20 óra között lesznek érvényben.

A Kisgyónbánya - Csőszpuszta szakasz térképen.

Kisgyónbánya - Csőszpuszta szakasz

  • Kisgyónbányán a focipályánál, 
  • Hétházpusztán a Mellár – dűlő útkereszteződésnél, 
  • Csőszpusztán a 8213-as számú útkereszteződésében

A korlátozások ezen a szakaszon szombaton 5 és 16 óra között lesznek érvényben.

Tés-Olaszfalu közti szombati szakasz útvonala.
Forrás: gyorrally.hu

Tés - Olaszfalu szakasz

  • Tésen a Petőfi Sándor utca és Dózsa György utca kereszteződésében, 
  • Bakonynánán az Alkotmány utca és Petőfi Sándor utca kereszteződésében, 
  • Olaszfalun a Váci Mihály utca és Völgy utca kereszteződésében

A korlátozások ezen a szakaszon szombaton 6 és 20 óra között lesznek érvényben.

A helyi lakosok gyalogos- és gépjármű közlekedése a lezárt területen belüli állandó lakóhelyre vagy tartózkodási helyre vonatkozó lakcímkártya felmutatásával, fokozott óvatossággal folyamatosan biztosított. 

Rally vasárnapi lezárások 

Vasárnap a Ravazd–Tényő gyors következik, ezt a szekciót háromszor teljesítik a versenyzők, valamint a Power Stage is a Ravazd–Tényő gyors lesz. 

A vasárnapi Ravazd-Tényő gyorsasági szakaszt háromszor is teljesítik majd a versenyzők.
Forrás: gyorrally.hu
  • Ravazdon az autóbusz-fordulónál, 
  • Tényőn az Árpád utca 88 sz. előtt

A korlátozások ezen a szakaszon vasárnap 5:30 és 19:30 között lesznek érvényben.

A helyi lakosok gyalogos- és gépjármű közlekedése a lezárt területen belüli állandó lakóhelyre vagy tartózkodási helyre vonatkozó lakcímkártya felmutatásával, fokozott óvatossággal folyamatosan biztosított. 

Komoly forgalom a Rábaring környékén

Emellett vasárnap 6 és 19 óra között a Rábaringen megrendezett verseny miatt Écsen a Kossuth utcán és a Mogyorós utcán megnövekedett gépjárműforgalomra lehet számítani. Ez idő alatt a helyi lakosok gyalogos és gépjármű közlekedése lakhelyükre vagy tartózkodási helyökre folyamatosan biztosított lesz.

 

 

