Jó tudni

1 órája

Érkezik a rally - Péntek délutántól komoly lezárások lesznek Győrben - térkép

Címkék#WHB Győr Rally#Győr Rally#Révfalu#belváros#útlezárás

Mindenkinek érdeme alaposan megtervezni a pénteki közlekedést mert a Győr Rally lezárásai több forgalmas útszakaszt is érintenek.

Kisalföld.hu

A harmadik WHB Győr Rally programján idén jelentősen változtattak a szervezők. Az egyik legnépszerűbb és leglátványosabb rész, péntekre került. Ehhez azonban jelentős lezárásokra van szükség. 

győr rally
A WHB Győr Rally belvárosi szakaszának lezárásai. Az érintett utcákban még az ott lakók sem hajthatnak ki vagy be.
Forrás: gyorrally.hu

Győr Rally jelentős lezárásokkal

Már péntek délután 16 órától lezárnak több győri útszakaszt, elsősorban a Széchenyi István Egyetem és a belváros közötti részen. Aki, napi közlekedése során érinti ezeket az utcákat és hidakat, annak érdemes alternatív útvonalat keresni. A lezárások miatt a város többi részén is nagyobb forgalomra kell majd számítani.

 Nem lehet majd áthaladni Jedlik hídon és a Kossuth hídon, be- vagy kihajtani a Szövetség utca egy részébe, a Rónai Jácint utcába és a Kálóczy térre.

A be- és kihajtási tiltás az ott lakókra is vonatkozik. A verseny által érintett utcákban a gyalogosok szintén nem kellhetnek át az úton, csak a speciálisan erre kijelölt gyalogosáteresztési ponton.

Utcák amiken nem lehet majd közlekedni

Az alábbi útcák lesznek lezárva pénteken 16 és 23 óra között:

  • Jedlik híd - Töltésszer u., Híd u. - Radnóti Miklós u. körforgalom;
  •  Hédervári út - Leibstück Mária u. útkereszteződés; 
  • Szövetség u. - Báthori u. útkereszteződés; 
  • Rónay Jácint u. - Damjanich u. útkereszteződés; 
  • Rónay Jácint u. – Ady Endre u. útkereszteződés; 
  • Rónay Jácint u. - Kálóczy tér; 
  • Dunakapu tér, Káptalandomb és Várfalsétány; 
  • Móricz Zsigmond rkp. - Kis János u. kereszteződés

A rally hétvégi útlezárásait és forgalom korlátozásait korábbi cikkünkben gyűjtöttük össze.

 

