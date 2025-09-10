Érkezik a rally - Péntek délutántól komoly lezárások lesznek Győrben - térkép

A harmadik WHB Győr Rally programján idén jelentősen változtattak a szervezők. Az egyik legnépszerűbb és leglátványosabb rész, péntekre került. Ehhez azonban jelentős lezárásokra van szükség.

A WHB Győr Rally belvárosi szakaszának lezárásai. Az érintett utcákban még az ott lakók sem hajthatnak ki vagy be.

Forrás: gyorrally.hu

Győr Rally jelentős lezárásokkal

Már péntek délután 16 órától lezárnak több győri útszakaszt, elsősorban a Széchenyi István Egyetem és a belváros közötti részen. Aki, napi közlekedése során érinti ezeket az utcákat és hidakat, annak érdemes alternatív útvonalat keresni. A lezárások miatt a város többi részén is nagyobb forgalomra kell majd számítani.

Nem lehet majd áthaladni Jedlik hídon és a Kossuth hídon, be- vagy kihajtani a Szövetség utca egy részébe, a Rónai Jácint utcába és a Kálóczy térre.

A be- és kihajtási tiltás az ott lakókra is vonatkozik. A verseny által érintett utcákban a gyalogosok szintén nem kellhetnek át az úton, csak a speciálisan erre kijelölt gyalogosáteresztési ponton.