1 órája
Érkezik a rally - Péntek délutántól komoly lezárások lesznek Győrben - térkép
Mindenkinek érdeme alaposan megtervezni a pénteki közlekedést mert a Győr Rally lezárásai több forgalmas útszakaszt is érintenek.
A harmadik WHB Győr Rally programján idén jelentősen változtattak a szervezők. Az egyik legnépszerűbb és leglátványosabb rész, péntekre került. Ehhez azonban jelentős lezárásokra van szükség.
Győr Rally jelentős lezárásokkal
Már péntek délután 16 órától lezárnak több győri útszakaszt, elsősorban a Széchenyi István Egyetem és a belváros közötti részen. Aki, napi közlekedése során érinti ezeket az utcákat és hidakat, annak érdemes alternatív útvonalat keresni. A lezárások miatt a város többi részén is nagyobb forgalomra kell majd számítani.
Nem lehet majd áthaladni Jedlik hídon és a Kossuth hídon, be- vagy kihajtani a Szövetség utca egy részébe, a Rónai Jácint utcába és a Kálóczy térre.
A be- és kihajtási tiltás az ott lakókra is vonatkozik. A verseny által érintett utcákban a gyalogosok szintén nem kellhetnek át az úton, csak a speciálisan erre kijelölt gyalogosáteresztési ponton.
Utcák amiken nem lehet majd közlekedni
Az alábbi útcák lesznek lezárva pénteken 16 és 23 óra között:
- Jedlik híd - Töltésszer u., Híd u. - Radnóti Miklós u. körforgalom;
- Hédervári út - Leibstück Mária u. útkereszteződés;
- Szövetség u. - Báthori u. útkereszteződés;
- Rónay Jácint u. - Damjanich u. útkereszteződés;
- Rónay Jácint u. – Ady Endre u. útkereszteződés;
- Rónay Jácint u. - Kálóczy tér;
- Dunakapu tér, Káptalandomb és Várfalsétány;
- Móricz Zsigmond rkp. - Kis János u. kereszteződés
A rally hétvégi útlezárásait és forgalom korlátozásait korábbi cikkünkben gyűjtöttük össze.