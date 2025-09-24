Nagysikerű nyári programok után már az adventre készül a Győr Projekt - podcast

Thomas Anders koncertje a Dunakapu téren berúgta a nyarat Győrben, majd következett a Szent László napok és a Győri Rotary Fröccsnapok, melyen rekordszámú bevételt gyűjtöttek. Többek között erről is kérdeztük legutóbbi podcast műsorunkban Szombati-Serfőző Esztert, a Győr Projekt Kft. ügyvezetőjét. Idén átvette a győri programok szervezését a cég, mely új szemléletet kíván megmutatni a helyieknek és a városba látogatóknak.

Szombati-Serfőző Eszter a Győr Projekt Kft. ügyvezetője. Fotó: Csapó Balázs

Győr nagysikerű nyári programjai

Az ügyvezető kiemelte, hogy a már évek óta nagy sikerrel zajló Radó-szigetre is nagy fókuszt helyeztek, ezért is szervezték meg a nyárzáróval egy időpontban ott az idei Győri Bornapokat. A Barokk Esküvőn és a győri kulturális intézmények programjának köszönhetően egész nyáron pezsgett az élet a belvárosban. Ugyan a fesztiválszezon véget ért, de a Győr Projekt Kft. nem állt meg, lázasan készül a lelkes csapat a szeptember 27-ei őszi családi sportnapra, melynek fő helyszíne az Olimpiai Sportpark lesz.

Az őszi sportnap után jön a győri advent

Szombati-Serfőző Eszter a beszélgetés során néhány kulisszatitkot is elárult az idei advent készülődésről. Ha kíváncsi milyen újdonságok várják decemberben, hallgassa meg podcast műsorunkat.