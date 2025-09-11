szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

18°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

3 órája

Ilyen volt Győr első panziója

Címkék#Győr#Metropol Pensió#Réthy József#engedély#bérház

Kilencvennyolc éve nyílt meg a vendégek fogadására alkalmas hely. A Metropol pensió volt Győr első panziója.

Kisalföld.hu
Ilyen volt Győr első panziója

A megvalósult homlokzat terve.

Fotó: Fortepan

1927. szeptember 11-én nyílt meg Győr első panziója a Metropol pensió. Sarkady I. Simonné és Krausz Ignácné vezette a helyet, mey a Bisinger sétány 16. szám alatt volt megtalálható. Me(e)rheim Jenő és neje 1927. márciusában építési engedélyért folyamodtak a tanácshoz, hogy telkükön háromemeletes bérházat építessenek. Az engedélyt március 28-án adták ki, ami után Réthy József építőmester kivitelezésében megkezdődött a bérház építése.

Kilencvennyolc éve nyílt meg a vendégek fogadására alkalmas hely. A Metropol pensió volt Győr első panziója.
A Metropol pensió volt Győr első panziója.
Fotó: Fortepan

Az építkezés alatt a második emelet elrendezését módosították, itt kilenc szobás panziót alakítottak ki. Érdekesség, hogy noha szeptember 11-én nyílt meg, a kapukat a vendégek előtt csak két nappal később, szeptember 13-án nyitották meg.

Győr első panziója a szegényebbeknek is elérhető volt

"A fényűző berendezés és nagyszerű eljutás mellett az árak oly mérsékeltek, hogy lehetővé teszik a szerényebb anyagi viszonyok közt élőknek is a pensió használatát. 8—10 és 12 Pengő napi árban — aszerint, hogy egy-vagy kétágyas a szoba — adják a lakást teljes ellátással és kiszolgálással. Szükség szerint még diétás étkezést is kaphatnak a pensió lakói, akiknek egyébként külön orvos is rendelkezésükre áll. Napi négy pengőérnt pedig bőséges ellátáshoz juthatnak azok is, akik csak étkezésre kivánnak bejárni. Vasárnap este fényes bankett keretében tartották meg a Metropol Pensió megnyitó ünnepélyét" – tudósított a panzióról a Dunántúli Hírlap 1927. 09. 14-i száma.

A panzióról további érdekességeket a regigyor.hu oldalon lehet olvasni.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu