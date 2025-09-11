Ilyen volt Győr első panziója

1927. szeptember 11-én nyílt meg Győr első panziója a Metropol pensió. Sarkady I. Simonné és Krausz Ignácné vezette a helyet, mey a Bisinger sétány 16. szám alatt volt megtalálható. Me(e)rheim Jenő és neje 1927. márciusában építési engedélyért folyamodtak a tanácshoz, hogy telkükön háromemeletes bérházat építessenek. Az engedélyt március 28-án adták ki, ami után Réthy József építőmester kivitelezésében megkezdődött a bérház építése.

A Metropol pensió volt Győr első panziója.

Fotó: Fortepan

Az építkezés alatt a második emelet elrendezését módosították, itt kilenc szobás panziót alakítottak ki. Érdekesség, hogy noha szeptember 11-én nyílt meg, a kapukat a vendégek előtt csak két nappal később, szeptember 13-án nyitották meg.

Győr első panziója a szegényebbeknek is elérhető volt

"A fényűző berendezés és nagyszerű eljutás mellett az árak oly mérsékeltek, hogy lehetővé teszik a szerényebb anyagi viszonyok közt élőknek is a pensió használatát. 8—10 és 12 Pengő napi árban — aszerint, hogy egy-vagy kétágyas a szoba — adják a lakást teljes ellátással és kiszolgálással. Szükség szerint még diétás étkezést is kaphatnak a pensió lakói, akiknek egyébként külön orvos is rendelkezésükre áll. Napi négy pengőérnt pedig bőséges ellátáshoz juthatnak azok is, akik csak étkezésre kivánnak bejárni. Vasárnap este fényes bankett keretében tartották meg a Metropol Pensió megnyitó ünnepélyét" – tudósított a panzióról a Dunántúli Hírlap 1927. 09. 14-i száma.

