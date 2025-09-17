Győr a legmegfizethetőbb európai városok között

A Deloitte pénzügyi tanácsadó cég vizsgálatának alapja egy új építésű, 70 négyzetméteres lakás ára volt, amelyet az adott város átlagos bruttó éves béréhez hasonlítottak. Az így kapott mutató azt mutatja, hány évnyi keresetet kellene félretennie egy átlagos dolgozónak, hogy megvásárolhassa ezt az ingatlant. A megfizethetőségi lista első tíz helyezettje között szerepel Győr, méghozzá a tizedik helyen. Győrben egy új, 70 négyzetméteres lakás átlagosan 8 évnyi jövedelemből megvásárolható. A legolcsóbb Torino és Odense a maguk 4,9 évvel; Győr előtt a kilencedik helyen Firenze áll 7,7 évvel, majd követi városunkat Gdanks és Róma 8 és 8,1, évvel. A legnehezebb Amszterdamban lakást venni, itt 15,4 évnyi kereset kell hozzá, de a cseh főváros, Prága sem olcsó a maga 15 évével. Budapest is felkerült a 10. helyen: a fővárosban 11,4 évnyi átlagbér kell egy új lakáshoz.

Győr a legmegfizethetőbb városok között

Győrben az átlagos havi bérleti díj négyzetméterenként euróban tavaly 8,7 euró volt. Debrecenben 10,9, Budapesten 12. A lista két végén az albániai Durres áll 4,9 euróval, míg a legdrágább Luxemburg város 43 euróval. Megnéztek egy olyan adatot is, hogy ha az országos átlag 100-as, akkor városonként mennyi a saját lakás megfizethetősége. Ekkor Budapest 125, Győr 76,6, Debrecen 69,9 értéket kapott az országos átlaghoz képest.

A Deloitte megnézte az új lakások átlagos licitárait is, eszerint Győrben 2365 euró volt négyzetméterenként ez az adat tavaly. Budapesten 3863, Debrecenben 2157, így Győr-Moson-Sopron székhelye előzi a hajdúságiakat.

A Deloitte hozzáteszi, hogy a magyar lakások jellemzően 55-70 négyzetméteresek, hálószobával, nappalival, valamint erkéllyel vagy terasszal. Kis háztartásoknak vagy befektetőknek ajánlottak.