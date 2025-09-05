Négymillió magyarnak fájna a Tisza adóemelése, osztotta meg Gyopáros Alpár

A Tisza-adó bevezetésével a gyerekek iskolakezdése is sokkal költségesebb lenne, figyelmeztet közösségi oldalán Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő. A politikus arra hívja fel követői figyelmét, hogy a Tisza párt nem csak a családi kedvezményeket vonná meg, hanem személyi jövedelemadót is emelne. Gyopáros Alpár egy kalkulátor segítségével azt is bemutatja, hogy mennyivel több adót kellene fizetni a Tisza javaslata alapján.

Gyopáros Alpár a Tisza-adóra figyelmeztet. Fotó: Gyopáros Alpár

Gyopáros Alpár a Tisza-adóról

Ők titkolják, de bizony, te fizetnéd!

- jelenti ki a képviselő, aki egy korábbi megosztásában azt is leírta, hogy négymillió magyarnak fájna a Tisza adóemelése.