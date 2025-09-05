szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

26°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyopáros az adóról

3 órája

Négymillió magyarnak fájna a Tisza adóemelése, osztotta meg Gyopáros Alpár

Címkék#Tisza-adó#Gyopáros Alpár#adóemelés#személyi jövedelemadó

A Tisza-adó hatásairól osztotta meg gondolatait közösségi oldalán Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő. Gyopáros Alpár arra figyelmeztet, hogy az iskolakezdés is nagyobb költséggel járna.

Kisalföld.hu
Négymillió magyarnak fájna a Tisza adóemelése, osztotta meg Gyopáros Alpár

Gyopáros Alpár tájékoztatott közösségi oldalán a falusi civil alap pályázat eredményéről. Fotó: Gyopáros Alpár közösségi oldala

A Tisza-adó bevezetésével a gyerekek iskolakezdése is sokkal költségesebb lenne, figyelmeztet közösségi oldalán Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő. A politikus arra hívja fel követői figyelmét, hogy a Tisza párt nem csak a családi kedvezményeket vonná meg, hanem személyi jövedelemadót is emelne. Gyopáros Alpár egy kalkulátor segítségével azt is bemutatja, hogy mennyivel több adót kellene fizetni a Tisza javaslata alapján.

Gyopáros Alpár a Tisza-adóról beszélt.
Gyopáros Alpár a Tisza-adóra figyelmeztet. Fotó: Gyopáros Alpár

Gyopáros Alpár a Tisza-adóról

Ők titkolják, de bizony, te fizetnéd!

- jelenti ki a képviselő, aki egy korábbi megosztásában azt is leírta, hogy négymillió magyarnak fájna a Tisza adóemelése.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu