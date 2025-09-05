3 órája
Négymillió magyarnak fájna a Tisza adóemelése, osztotta meg Gyopáros Alpár
A Tisza-adó hatásairól osztotta meg gondolatait közösségi oldalán Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő. Gyopáros Alpár arra figyelmeztet, hogy az iskolakezdés is nagyobb költséggel járna.
Gyopáros Alpár tájékoztatott közösségi oldalán a falusi civil alap pályázat eredményéről. Fotó: Gyopáros Alpár közösségi oldala
A Tisza-adó bevezetésével a gyerekek iskolakezdése is sokkal költségesebb lenne, figyelmeztet közösségi oldalán Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő. A politikus arra hívja fel követői figyelmét, hogy a Tisza párt nem csak a családi kedvezményeket vonná meg, hanem személyi jövedelemadót is emelne. Gyopáros Alpár egy kalkulátor segítségével azt is bemutatja, hogy mennyivel több adót kellene fizetni a Tisza javaslata alapján.
Gyopáros Alpár a Tisza-adóról
Ők titkolják, de bizony, te fizetnéd!
- jelenti ki a képviselő, aki egy korábbi megosztásában azt is leírta, hogy négymillió magyarnak fájna a Tisza adóemelése.