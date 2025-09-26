Gyomirtás egy mikrohullámú sütő és egy fűnyíró „szerelemgyerekével”

Dr. Kalocsai Renátó, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának tanszékvezető egyetemi docense, a Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment Tanszékén dolgozó Dr. Élő Gábor egyetemi docenssel és Ujj Tibor villamosmérnökkel közösen álmodta meg a gyomirtást forradalmasító eszközt. Együttműködésük révén született meg a mikrohullámú gyomirtó eszköz és eljárás, amely már szabadalmi oltalom alatt áll Magyarországon. A találmány újszerű megközelítést kínál a fenntartható mezőgazdaság és kertészet számára, hiszen vegyszermentes, környezetbarát alternatívát jelent a gyomirtásban.

A gyomirtó eszköz feltalálói: Dr. Élő Gábor és Dr. Kalocsai Renátó.

Fotó: Kerekes István

Gyomirtó találmány

A tudósokkal, Dr. Kalocsai Renátóval és Dr. Élő Gáborral Mosonmagyaróváron az egyetemen találkoztunk, ahol meséltek találmányukról., melynek prototípusa éppen Budapesten található meg – így csak képen láthattuk (igaz, szívesen ki is próbáltuk volna).

– Ez az eszköz gyakorlatilag egy mikrohullámú sütő és egy fűnyíró „szerelemgyereke”. Nem benzinnel, hanem elektromos árammal működik. A mikrohullámú sütők egyik legfontosabb alkatrésze a magnetron, amely a mikrohullámú energia előállításáért felel. Ez az energia melegíti fel a gyomot, mely 70 foknál magasabb hőmérsékletet nem bír ki. Így gyakorlatilag kemikáliák nélkül szabadulhatunk meg a gyomoktól. Ez a tiszta technológiájú eszköz nagyon hatásos és hatékony: gyakorlatilag megfőzi a növényt – avatott be Dr. Élő Gábor, aki megjegyezte, hogy ugyanakkor veszélytelen is az emberre, aki éppen használja.

A mikrohullámú gyomirtó eszköz.

Szabadalmi oltalmat kapott

– A gyomirtás egyre nagyobb kihívásokat jelent a mezőgazdaságban. Nagyon sok, hatékony gyomirtó szert betiltottak, és egyre inkább a mechanikai gyomirtást tudják alkalmazni. Ez az eszköz jelen állapotában totális gyomirtásra alkalmas. Tavaly év végén jegyeztük be a szabadalmi oltalmat Magyarországon. Most pályázati lehetőségeket és befektetőket keresünk a további fejlesztésére. Az óvári kar Smart Farmján szeretnénk kísérleteket végezni, hogy milyen a hatása a különféle növényekre, a különféle talajtípusokon – emelte ki Dr. Kalocsai Renátó.