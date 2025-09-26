1 órája
Gyomirtás egy mikrohullámú sütő és egy fűnyíró „szerelemgyerekével”
Ki ne bosszankodna, ha a nemrég lerakott térkő rései közül kikandikál a fű és a gyomok. Egy magyar szakemberekből álló csapat gondolt egyet: egy mikrohullámú sütő és egy fűnyíró párosításával egy gyomirtót találtak fel. Az egyedi ötlet nyomán született eszköz szabadalmi oltalom alatt áll, de mint mondják, még hosszú út vár rá, amíg megtaláljuk a boltok polcain.
Dr. Kalocsai Renátó, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának tanszékvezető egyetemi docense, a Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment Tanszékén dolgozó Dr. Élő Gábor egyetemi docenssel és Ujj Tibor villamosmérnökkel közösen álmodta meg a gyomirtást forradalmasító eszközt. Együttműködésük révén született meg a mikrohullámú gyomirtó eszköz és eljárás, amely már szabadalmi oltalom alatt áll Magyarországon. A találmány újszerű megközelítést kínál a fenntartható mezőgazdaság és kertészet számára, hiszen vegyszermentes, környezetbarát alternatívát jelent a gyomirtásban.
Gyomirtó találmány
A tudósokkal, Dr. Kalocsai Renátóval és Dr. Élő Gáborral Mosonmagyaróváron az egyetemen találkoztunk, ahol meséltek találmányukról., melynek prototípusa éppen Budapesten található meg – így csak képen láthattuk (igaz, szívesen ki is próbáltuk volna).
– Ez az eszköz gyakorlatilag egy mikrohullámú sütő és egy fűnyíró „szerelemgyereke”. Nem benzinnel, hanem elektromos árammal működik. A mikrohullámú sütők egyik legfontosabb alkatrésze a magnetron, amely a mikrohullámú energia előállításáért felel. Ez az energia melegíti fel a gyomot, mely 70 foknál magasabb hőmérsékletet nem bír ki. Így gyakorlatilag kemikáliák nélkül szabadulhatunk meg a gyomoktól. Ez a tiszta technológiájú eszköz nagyon hatásos és hatékony: gyakorlatilag megfőzi a növényt – avatott be Dr. Élő Gábor, aki megjegyezte, hogy ugyanakkor veszélytelen is az emberre, aki éppen használja.
Szabadalmi oltalmat kapott
– A gyomirtás egyre nagyobb kihívásokat jelent a mezőgazdaságban. Nagyon sok, hatékony gyomirtó szert betiltottak, és egyre inkább a mechanikai gyomirtást tudják alkalmazni. Ez az eszköz jelen állapotában totális gyomirtásra alkalmas. Tavaly év végén jegyeztük be a szabadalmi oltalmat Magyarországon. Most pályázati lehetőségeket és befektetőket keresünk a további fejlesztésére. Az óvári kar Smart Farmján szeretnénk kísérleteket végezni, hogy milyen a hatása a különféle növényekre, a különféle talajtípusokon – emelte ki Dr. Kalocsai Renátó.
A tudósok szerint még hosszú az út ahhoz, hogy az ötletből a boltok polcain is kapható eszköz legyen, mely akár kiskertekben vagy szántóföldeken is használható gaztalanításra. Vizsgálni kívánják azt is, hogy a berendezés a mesterséges látással ötvözve mire képes: például a kukoricát megkülönbözteti a gaztól, és csak az utóbbi „süti” ki.
Innovációs Ösztöndíj az óvári docensnek
Dr. Kalocsai Renátó elnyerte az óvári kar rangos Innovációs Ösztöndíját. Az elismerést a kutató kiemelkedő tudományos és alkotó munkájáért, valamint az egyetemhez kötődő innovatív kutatási eredményeiért vehette át. A díj odaítélésekor hangsúlyos szerepet játszott a fenti fejlesztés. Mint írják, az egyetem számára az ilyen kutatási és fejlesztési eredmények nemcsak tudományos szempontból jelentősek, hanem a gyakorlatban is hozzájárulnak a fenntarthatósági törekvésekhez, valamint a hazai és nemzetközi agrárinnováció erősítéséhez.
A mosonmagyaróvári kutató ösztöndíja egyben azt is jelzi, hogy a kar továbbra is meghatározó szerepet tölt be az agrárkutatások és a gyakorlati megoldások összekapcsolásában.