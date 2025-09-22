Gyógyszerhiány van? – Győri szakembert kérdeztünk a hiánylistákról

Különösen a gyermekeknek szánt antibiotikumos szirupok, a szalbutamol asztmagyógyszer, valamint bizonyos ADHD-val és mentális betegségekkel küzdőknek szánt készítmények érintettek a gyógyszerhiányban, de például a legnépszerűbb lázcsillapítók, megfázás elleni szerek, köhögés elleni szirupok és sok antibiotikum általában elérhetők. Különféle internetes portálok a Német Gyógyszerészek Szövetségére hivatkozva kongatják a vészharangot, felsorolásukban a fenti gyógyszerek hiányára hívják fel a figyelmet, és sokan teszik fel a kérdést: miért van gyógyszerhiány?

Dr. Pápai Zoltán a gyógyszerkészletet ellenőrizi a patikai rendszerben. A gyógyszerhiány okairól cikkünkben számolunk be bővebben, görgessen!

Gyógyszerhiány ősz elején

Nem tapasztaltunk tartósabb gyógyszerhiányt – összegezte kérdésünkre dr. Pápai Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezetének elnöke. – Sőt, még az orosz-ukrán háború kirobbanásakor is nagyon gyorsan reagált a gyógyszeripar – emlékezett vissza. – Tapasztalataim alapján azt gondolom, nem kell szembenézni komolyabb ellátási nehézségekkel. Előfordulhat átmeneti hiány bizonyos gyógyszerekből az influenzaszezonban, de kizárólag átmeneti jellegű.

A szakember hozzátette, akár a napokban tetőzhetnek a főként náthával és köhögéssel járó betegségek.

Mint mondta, az iskola közel két hete kezdődött, és a lappangási időt figyelembe véve még ezen a héten számíthatunk több megbetegedésre. A helyzetet súlyosbíthatja az őszi változékony idő, amikor nehezen találjuk el az aznapi időjárásnak megfelelő öltözéket.

Lehet, hogy lesz roham, de felkészültek a gyógyszertárak a téli szezonra, akár decemberig megvan a készlet például antibiotikumos szirupokból vagy köhögés elleni készítményekből.

