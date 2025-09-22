31 perce
Gyógyszerhiány van? – Győri szakembert kérdeztünk a hiánylistákról
Több gyógyszert nehezen, vagy egyáltalán nem lehet beszerezni az előttünk álló őszi-téli vírusszezonban – erre figyelmeztetnek számos internetes portálon. Milyen gyógyszereket érint, miből lesz hiány? Megkérdeztük olvasóinkat, tapasztaltak-e gyógyszerhiányt, illetve megyei szakember is megosztotta a tapasztalatait.
Különösen a gyermekeknek szánt antibiotikumos szirupok, a szalbutamol asztmagyógyszer, valamint bizonyos ADHD-val és mentális betegségekkel küzdőknek szánt készítmények érintettek a gyógyszerhiányban, de például a legnépszerűbb lázcsillapítók, megfázás elleni szerek, köhögés elleni szirupok és sok antibiotikum általában elérhetők. Különféle internetes portálok a Német Gyógyszerészek Szövetségére hivatkozva kongatják a vészharangot, felsorolásukban a fenti gyógyszerek hiányára hívják fel a figyelmet, és sokan teszik fel a kérdést: miért van gyógyszerhiány?
Gyógyszerhiány ősz elején
Nem tapasztaltunk tartósabb gyógyszerhiányt – összegezte kérdésünkre dr. Pápai Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezetének elnöke. – Sőt, még az orosz-ukrán háború kirobbanásakor is nagyon gyorsan reagált a gyógyszeripar – emlékezett vissza. – Tapasztalataim alapján azt gondolom, nem kell szembenézni komolyabb ellátási nehézségekkel. Előfordulhat átmeneti hiány bizonyos gyógyszerekből az influenzaszezonban, de kizárólag átmeneti jellegű.
A szakember hozzátette, akár a napokban tetőzhetnek a főként náthával és köhögéssel járó betegségek.
Mint mondta, az iskola közel két hete kezdődött, és a lappangási időt figyelembe véve még ezen a héten számíthatunk több megbetegedésre. A helyzetet súlyosbíthatja az őszi változékony idő, amikor nehezen találjuk el az aznapi időjárásnak megfelelő öltözéket.
Lehet, hogy lesz roham, de felkészültek a gyógyszertárak a téli szezonra, akár decemberig megvan a készlet például antibiotikumos szirupokból vagy köhögés elleni készítményekből.
A kisalfold.hu Facebook-oldalán megkérdeztük olvasóinkat, távoztak-e mostanában csalódottan patikából.
- Egy férfi azt írta, gyógyszerhiányt mostanában nem tapasztalt, mindig megkapja a vényköteles gyógyszereit problémamentesen.
- Egy másik kommentelő hasonlóan erősítette meg, igaz, előfordult olyan eset, hogy öt patikát is bejárt, míg végül mindent sikerült beszereznie.
- Egy falusi asszony azt kommentelte, a településükön ugyan csak kisebb fiókpatika van, de hosszú távú gyógyszerhiányt ő sem tapasztalt, sőt, ha valamit mégsem tudnak kiadni, azt rövid időn belül beszerezték.
- Egy hölgy azonban azt írta, diabétesz kezelésére való gyógyszereiből hiánycikk lett. Egy másik hölgy pedig kedvenc torokfertőtlenítőjét hiányolja a patikák polcairól.
Bizonyos gyorshatású inzulinok valóban korlátozottan érhetők el
– mondta el kérdésünkre a fentiekkel kapcsolatban dr. Pápai Zoltán. – Ha hosszú ideig hiánycikk egy termék, érdemes a kezelőorvossal konzultálni és a véleménye alapján másik készítményre áttérni – tanácsolta. – Az említett torokfertőtlenítővel kapcsolatban a rendszerünkben azt látom, utoljára tavaly ilyenkor érkezett ez a nagykerből. Ennek vagy alapanyaghiány az oka, vagy pedig gyártói döntés miatt nem kapható.
Dr. Pápai Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben nem kapható a kívánt gyógyszer, a szakembernek kötelessége azzal megegyező hatóanyag-tartalmú helyettesítő terméket ajánlani.
A tévhitekkel ellentétben a helyettesítő termékek nem rosszabb minőségűek, mint az eredetiek
– szögezte le, hozzátéve, hogy a gyógyszerhiány oka gyakran inkább logisztikai vagy gyártói döntés, semmint a gyógyszerészeti ellátórendszer hibája.
Gyógyszer hiánylista 2025
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet tételesen felsorolta a hiánycikkeket. Kattintson a kiemelt szavakra, hogy megtudja, melyik gyógyszer nem kapható.