szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

20°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jubileum

57 perce

Fél évszázada a gyógyulás szolgálatában – 50 éves a Balfi Gyógyfürdőkórház

Címkék#jubileum#Balf#Soproni Gyógyközpont

Ötven évvel ezelőtt, 1975 szeptemberében nyitotta meg kapuit a gyógyulni vágyók előtt a Balfi Gyógyfürdőkórház. Az évforduló alkalmából a Soproni Gyógyközpont ünnepséget szervezett, ahol a résztvevők nemcsak az intézmény történetét idézték fel, hanem emlékfát is ültettek a jövő nemzedékeinek.

Varga Henrietta

A gyógyfürdőkórház épületének megvalósítása 1971-ben kezdődött Kun Attila Ybl-díjas építész tervei alapján. Az intézmény azóta a gyógyítás és rehabilitáció egyik országosan is ismert bázisává vált. Az  ünnepséget dr. Horváth Kinga osztályvezető főorvos nyitotta meg, aki a fürdő múltját elevenítette fel.

gyógy
A balfi gyógyfürdőkórház jubileumát ünnepelték Fotó: Rombai Peter  \    RepeszTech

50 éves a gyógyfürdőkórház

- A fürdőkúra évszázadok óta ismert ezen a vidéken, forrásainkat már a rómaiak is használták. A XVI. században újra fellendült a források hasznosítása, majd a soproni városvezetés is felismerte a bennük rejlő lehetőséget. A XX. század közepén a kormány döntése nyomán indult meg a gyógyfürdőkórház építése, és 1975-ben kapta meg a helyben feltörő ásványvíz a gyógyvízminősítést. Ez a kénhidrogénes, hidrogénkarbonátos, kalcium- és kloridionokat is tartalmazó víz különleges hatásainak köszönhetően ma is számtalan beteg rehabilitációját segíti – mondta összefoglalójában.

Az ünnepségen Barcza Attila országgyűlési képviselő is köszöntötte az egybegyűlteket:
- A kórház nemcsak Sopronban és a térségében ismert, hanem országos hírű intézmény. Sok beteg úgy érzi, hogy nem is egy kórházi környezetben van, hanem inkább egy nyaraláson vesz részt ebben a csodálatos természeti környezetben. Ez a dolgozók munkáját dicséri, akik a rehabilitációt valódi élménnyé tudják tenni.

A képviselő kiemelte: az egészségügyben dolgozók munkája olyan hivatás, amelyet sem anyagi juttatások, sem elismerések nem tudnak igazán kifejezni. - Ez egy élethivatás, amire születni kell – fogalmazott.

Az esemény zárásaként dr. Molnár Sándor főigazgató mondott ünnepi beszédet.
- Fél évszázada nyitotta meg kapuit a Balfi Gyógyfürdőkórház, és azóta mozgásszervi rehabilitációs tevékenységünk számtalan beteg gyógyulását segítette. Arthur Schopenhauer szavaival élve: az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi. Mi, akik itt dolgozunk, nap mint nap tapasztaljuk ennek igazságát – hangsúlyozta.

Hozzátette: a fizioterápia világnapjára esett az ünnep, amely szimbolikusan rámutat arra, mennyire fontos a szakma és az itt dolgozó közösség munkája. 

- Betegeink egyöntetűen kiemelik az emberközpontú ellátást, amely intézményünk védjegyévé vált – mondta a főigazgató, aki köszönetet mondott minden munkatársnak az elmúlt ötven év áldozatos szolgálatáért.

A gyógyfürdőkórház 50 éves jubileumára fát üéltettek Fotó: Rombai Peter  \    RepeszTech

A beszédek után dr. Molnár Sándor főigazgató, Barcza Attila képviselő és dr. Schmidel Ferenc osztályvezető főorvos közösen ültették el a jubileum hársfáját a kórház kertjében. Az ünnepség baráti hangulatban, egy közös tortaszeleteléssel zárult.

A Balfi Gyógyfürdőkórház ötven éve áll a gyógyulni vágyók szolgálatában. A jubileum nem csupán visszatekintés volt, hanem ígéret arra, hogy az intézmény a jövőben is folytatja küldetését és testi-lelki megújulást kínálni minden betegnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu