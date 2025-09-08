57 perce
Fél évszázada a gyógyulás szolgálatában – 50 éves a Balfi Gyógyfürdőkórház
Ötven évvel ezelőtt, 1975 szeptemberében nyitotta meg kapuit a gyógyulni vágyók előtt a Balfi Gyógyfürdőkórház. Az évforduló alkalmából a Soproni Gyógyközpont ünnepséget szervezett, ahol a résztvevők nemcsak az intézmény történetét idézték fel, hanem emlékfát is ültettek a jövő nemzedékeinek.
A gyógyfürdőkórház épületének megvalósítása 1971-ben kezdődött Kun Attila Ybl-díjas építész tervei alapján. Az intézmény azóta a gyógyítás és rehabilitáció egyik országosan is ismert bázisává vált. Az ünnepséget dr. Horváth Kinga osztályvezető főorvos nyitotta meg, aki a fürdő múltját elevenítette fel.
50 éves a gyógyfürdőkórház
- A fürdőkúra évszázadok óta ismert ezen a vidéken, forrásainkat már a rómaiak is használták. A XVI. században újra fellendült a források hasznosítása, majd a soproni városvezetés is felismerte a bennük rejlő lehetőséget. A XX. század közepén a kormány döntése nyomán indult meg a gyógyfürdőkórház építése, és 1975-ben kapta meg a helyben feltörő ásványvíz a gyógyvízminősítést. Ez a kénhidrogénes, hidrogénkarbonátos, kalcium- és kloridionokat is tartalmazó víz különleges hatásainak köszönhetően ma is számtalan beteg rehabilitációját segíti – mondta összefoglalójában.
Az ünnepségen Barcza Attila országgyűlési képviselő is köszöntötte az egybegyűlteket:
- A kórház nemcsak Sopronban és a térségében ismert, hanem országos hírű intézmény. Sok beteg úgy érzi, hogy nem is egy kórházi környezetben van, hanem inkább egy nyaraláson vesz részt ebben a csodálatos természeti környezetben. Ez a dolgozók munkáját dicséri, akik a rehabilitációt valódi élménnyé tudják tenni.
A képviselő kiemelte: az egészségügyben dolgozók munkája olyan hivatás, amelyet sem anyagi juttatások, sem elismerések nem tudnak igazán kifejezni. - Ez egy élethivatás, amire születni kell – fogalmazott.
Az esemény zárásaként dr. Molnár Sándor főigazgató mondott ünnepi beszédet.
- Fél évszázada nyitotta meg kapuit a Balfi Gyógyfürdőkórház, és azóta mozgásszervi rehabilitációs tevékenységünk számtalan beteg gyógyulását segítette. Arthur Schopenhauer szavaival élve: az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi. Mi, akik itt dolgozunk, nap mint nap tapasztaljuk ennek igazságát – hangsúlyozta.
Hozzátette: a fizioterápia világnapjára esett az ünnep, amely szimbolikusan rámutat arra, mennyire fontos a szakma és az itt dolgozó közösség munkája.
- Betegeink egyöntetűen kiemelik az emberközpontú ellátást, amely intézményünk védjegyévé vált – mondta a főigazgató, aki köszönetet mondott minden munkatársnak az elmúlt ötven év áldozatos szolgálatáért.
A beszédek után dr. Molnár Sándor főigazgató, Barcza Attila képviselő és dr. Schmidel Ferenc osztályvezető főorvos közösen ültették el a jubileum hársfáját a kórház kertjében. Az ünnepség baráti hangulatban, egy közös tortaszeleteléssel zárult.
A Balfi Gyógyfürdőkórház ötven éve áll a gyógyulni vágyók szolgálatában. A jubileum nem csupán visszatekintés volt, hanem ígéret arra, hogy az intézmény a jövőben is folytatja küldetését és testi-lelki megújulást kínálni minden betegnek.