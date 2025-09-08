Fél évszázada a gyógyulás szolgálatában – 50 éves a Balfi Gyógyfürdőkórház

A gyógyfürdőkórház épületének megvalósítása 1971-ben kezdődött Kun Attila Ybl-díjas építész tervei alapján. Az intézmény azóta a gyógyítás és rehabilitáció egyik országosan is ismert bázisává vált. Az ünnepséget dr. Horváth Kinga osztályvezető főorvos nyitotta meg, aki a fürdő múltját elevenítette fel.

A balfi gyógyfürdőkórház jubileumát ünnepelték Fotó: Rombai Peter \ RepeszTech

50 éves a gyógyfürdőkórház

- A fürdőkúra évszázadok óta ismert ezen a vidéken, forrásainkat már a rómaiak is használták. A XVI. században újra fellendült a források hasznosítása, majd a soproni városvezetés is felismerte a bennük rejlő lehetőséget. A XX. század közepén a kormány döntése nyomán indult meg a gyógyfürdőkórház építése, és 1975-ben kapta meg a helyben feltörő ásványvíz a gyógyvízminősítést. Ez a kénhidrogénes, hidrogénkarbonátos, kalcium- és kloridionokat is tartalmazó víz különleges hatásainak köszönhetően ma is számtalan beteg rehabilitációját segíti – mondta összefoglalójában.

Az ünnepségen Barcza Attila országgyűlési képviselő is köszöntötte az egybegyűlteket:

- A kórház nemcsak Sopronban és a térségében ismert, hanem országos hírű intézmény. Sok beteg úgy érzi, hogy nem is egy kórházi környezetben van, hanem inkább egy nyaraláson vesz részt ebben a csodálatos természeti környezetben. Ez a dolgozók munkáját dicséri, akik a rehabilitációt valódi élménnyé tudják tenni.

A képviselő kiemelte: az egészségügyben dolgozók munkája olyan hivatás, amelyet sem anyagi juttatások, sem elismerések nem tudnak igazán kifejezni. - Ez egy élethivatás, amire születni kell – fogalmazott.

Az esemény zárásaként dr. Molnár Sándor főigazgató mondott ünnepi beszédet.

- Fél évszázada nyitotta meg kapuit a Balfi Gyógyfürdőkórház, és azóta mozgásszervi rehabilitációs tevékenységünk számtalan beteg gyógyulását segítette. Arthur Schopenhauer szavaival élve: az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi. Mi, akik itt dolgozunk, nap mint nap tapasztaljuk ennek igazságát – hangsúlyozta.

Hozzátette: a fizioterápia világnapjára esett az ünnep, amely szimbolikusan rámutat arra, mennyire fontos a szakma és az itt dolgozó közösség munkája.