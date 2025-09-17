szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

13°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vita

1 órája

Két halott - Lövések miatt nagy rendőrségi művelet Bécs Leopoldstadt nevű kerületében

Címkék#gyilkosság#kórház#Leopoldstadt#rendőrségi művelet#Ausztria#Bécs

Lövések miatt nagy rendőrségi művelet indult kedden este Bécs Leopoldstadt nevű kerületében, a Vorgartenstraße utcában, legalább két ember életét vesztette - közölték az osztrák hatáságok az APA helyi hírügynökség megkeresésére.

Kisalföld.hu

Lövések miatt nagy rendőrségi művelet indult kedden este Bécs Leopoldstadt nevű kerületében, a Vorgartenstraße utcában, legalább két ember életét vesztette - közölték az osztrák hatáságok az APA helyi hírügynökség megkeresésére.

gyilkosság
Gyilkosság - Két ember meghalt Bécsben

A rendőrség szerint lövések dördültek el egy lakásban és az utcán is. A nyomozás első információi szerint egy párkapcsolati vita állhat a háttérben. Ugyanakkor még nincsenek megerősített értesülések, a vizsgálat még tart.

Az APA helyszíni szemléje szerint a hatóságok paravánt emeltek a bűncselekmény közelében egy mellékutcában. Az egyik halott a feltételezett elkövető lehet, aki megpróbált elmenekülni a rendőrök elől. Egy nő holttestét pedig egy lakásban találták meg.

Julia Schick rendőrségi szóvivő szerint nem áll fenn többé veszély a lakosság számára.

Megfelelő erőkkel vagyunk jelen a helyszínen és tisztázzuk a helyzetet. Kérjük kerüljék el a térséget, forgalmi korlátozások lehetnek

 - írta az osztrák rendőrség az X-en.

Egy fiatal férfit és egy fiatal nőt lőtt sebek miatt kórházba szállítottak - ismertette Christoph Mierau, a Bécsi Egészségügyi Szövetség szóvivője. Két további kiskorú családtagnak nem esett bántódása.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu