Két halott - Lövések miatt nagy rendőrségi művelet Bécs Leopoldstadt nevű kerületében

Lövések miatt nagy rendőrségi művelet indult kedden este Bécs Leopoldstadt nevű kerületében, a Vorgartenstraße utcában, legalább két ember életét vesztette - közölték az osztrák hatáságok az APA helyi hírügynökség megkeresésére.

Gyilkosság - Két ember meghalt Bécsben

A rendőrség szerint lövések dördültek el egy lakásban és az utcán is. A nyomozás első információi szerint egy párkapcsolati vita állhat a háttérben. Ugyanakkor még nincsenek megerősített értesülések, a vizsgálat még tart.

Az APA helyszíni szemléje szerint a hatóságok paravánt emeltek a bűncselekmény közelében egy mellékutcában. Az egyik halott a feltételezett elkövető lehet, aki megpróbált elmenekülni a rendőrök elől. Egy nő holttestét pedig egy lakásban találták meg.

Julia Schick rendőrségi szóvivő szerint nem áll fenn többé veszély a lakosság számára.

Megfelelő erőkkel vagyunk jelen a helyszínen és tisztázzuk a helyzetet. Kérjük kerüljék el a térséget, forgalmi korlátozások lehetnek

- írta az osztrák rendőrség az X-en.

Egy fiatal férfit és egy fiatal nőt lőtt sebek miatt kórházba szállítottak - ismertette Christoph Mierau, a Bécsi Egészségügyi Szövetség szóvivője. Két további kiskorú családtagnak nem esett bántódása.