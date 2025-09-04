szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

GYHG

1 órája

Jutalmazták hűséges dolgozóikat a győri hulladékgazdálkodási cégnél

Címkék#dolgozó#Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft#GYHG#jutalom

Jutalom a győri hulladékgazdálkodási cég dolgozóinak. A GYHG újra pénzzel díjazta a hűséget.

Kisalföld.hu

Törzsgárda jutalmakat adott át dolgozóinak csütörtökön a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft a cég győri központjában. Nagy Csaba, a GYHG ügyvezetője a sajtótájékoztatón elmondta, a Kft. harmadik éve nyereséges, Győr és térségének meghatározó munkáltatója. 

GYHG jutalmak a hűségért, jobbról a második Nagy Csaba ügyvezető
GYHG jutalmak a hűségért, jobbról a második Nagy Csaba ügyvezető. Fotó: Csapó Balázs

GYHG jutalmak a hűségért

A nyári szabadságpénz és az iskolakezdési támogatás (nettó 30 ezer forint) után ezúttal törzsgárda jutalmakat osztottak. Ezt már azok is megkaphatják, akik legalább öt éve a cégnél dolgoznak. Ezúttal a 240 munkavállaló közül 73-an részesültek nettó 30-110 000 forint közötti összegben, attól függően, hány éve dolgoznak a cégnél. Mint hozzátette, vannak nyugdíjas kollégák, akik már 40 éve szolgálják a vállalatot. Ha őket nem számítjuk, akkor az ügyfélszolgálaton dolgozó Sisáné Giczi Gyöngyi 29 évével a leghosszabb ideje a cégnél lévő munkavállaló. Az eseményen Benedek Dávid szolgáltatásvezető elmondta, hogy a fizikai és a szellemi dolgozók egyaránt jogosultak a törzsgárdai jutalomra. 

 

 

