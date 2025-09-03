37 perce
A gyermekosztály főnővérét Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díjra jelölték
Szívet melengető érzés volt, amikor megtudtam, hogy egy édesanya jelölt engem a Dr. Audrey Evans díjra – fogalmazott érdeklődésünkre Péter Héderi Zoltánné Valéria, a mosonmagyaróvári Karolina Kórház gyermekosztályának főnővére. A gyermekegészségügyi intézményben dolgozó egészségügyi szakdolgozókra – köztük a mosonmagyaróvári jelöltre – október 6-ig lehet szavazni.
A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány tavaly hozta létre a Dr. Audrey Evans díjat, amelyet egy olyan gyermekegészségügyi intézményben dolgozó egészségügyi szakdolgozónak adnak át, aki a családközpontú betegellátás szemléletét kiemelkedően alkalmazza munkája során. A jelölés lehetősége már lejárt, szavazni a jelöltekre október 6-ig lehet a dij.ronaldhaz.hu oldalon. Köztük a mosonmagyaróvári Karolina Kórház gyermekosztályának főnővérére, Péter Héderi Zoltánné Valéria, akit bemutatkozásra kértünk.
Gyermekekkel akart foglalkozni
- – Pályakezdőként számomra nagyon nehéz volt eldönteni, hogy milyen irányban is induljak el. Akkor még nem gondoltam, hogy ez a szép hivatás lesz az én utam. Majd miután édesanya lettem, úgy éreztem, hogy nekem gyerekekkel kell foglalkoznom – kezdte beszélgetésünket Péter Héderi Zoltánné Valéria.
- – 1997-ben segédápolóként kezdtem a Karolina Kórház gyermekosztályán. A szakma csodálatossága annyira magával ragadott, hogy nekifogtam az egészségügyi tanulmányaimnak. Itt meg kell említenem az akkori főnővérünket és kolléganőket, akik szeretettel fogadtak, és akiktől nagyon sokat tanultam, a mai napig hálás vagyok. Az elmúlt több évtizedes munkám során a gyermekek gyógyulása és segítése volt az elsődleges cél számomra. Nagy örömmel tölt el, hogy az osztályunkra bekerülő gyermekek és szülei számára biztosítani tudjuk a családközpontú ellátást, ami egy olyan érték, amely mentén továbbra is dolgozni szeretnék, és segíteni a fiatalabb ápolói generációt is, e szemlélet elsajátításában – szögezte le a főnövér.
Empátia, humor és játékosság
Péter Héderi Zoltánné Valéria hitvallását is megosztotta velünk:
– Hiszem, hogy a gyermekek gyógyulását nagyban elősegíti a szülők, családtagok aktív bevonása, hiszen egy édesanya ismeri legjobban a gyermekét, ő az, aki észreveszi az állapotukban a legapróbb változást is. Mint édesanya és nagymama, tudom, hogy a szülőket sokszor jobban megviseli a szerettük betegsége, mint magát a gyermeket. Meggyőződésem, hogy a szakmai tudáson túl a munkánk fontos része az empátia, a humor a játékosság és a bizalom megteremtése. Hitem szerint az egészségügyi munka nem csupán szakma, hanem szolgálat: minden nap tenni valamit a másik ember biztonságáért és mosolyáért. Az a célom, hogy aki hozzám fordul, ne csak ellátást kapjon, hanem megértést, biztonságot és emberséget is.
Szívet melengető érzés a jelölés
A főnővér azt is elárulta, szívet melengető érzés volt, amikor megtudta, hogy egy édesanya jelölte a Dr. Audrey Evans díjra. A kórházban eltöltött idő alatt kialakult jó viszonynak köszönhetően még a mai napig is tartja a családdal a kapcsolatot.
– Ez a jelölés számomra megerősítés, hogy a csendes mindennapi odafigyelés is értéket képvisel. Megtiszteltetés már az is, hogy részt vehetek ezen a jelölésen, de a hab a tortán az lenne, ha sikerülne elhozni a díjak egyikét a Mosonmagyaróvári Karolina Kórház gyermekosztályának. Főnővérként hálás vagyok minden munkatársamnak, hogy együtt teremtjük meg azt a környezetet, amiben a gyermekek inkább „játszóházban” érzik magukat, mint kórházban – húzta alá.
Kihívás és egyben a legtöbb öröm
Vali főnővért arról is kérdeztük, mit üzenne a pályakezdő kollégáknak?
– Az egészségügy különleges hivatás, és van egy terület, ami talán a legnagyobb kihívást, de egyben a legtöbb örömöt rejti: a gyermekek ellátása. Gyermekekkel dolgozni azt jelenti, hogy minden nap valakinek a legfontosabb kincséért felelsz. Tudom, hogy a pályakezdés nem könnyű. Sok tanulás felelősség vár rátok, de mindezt ellensúlyozza az az öröm, amikor látjátok, hogy egy kis beteg újra futkározik, hogy egy család hálásan tekint rátok, vagy amikor ti vagytok azok, akik megnyugtatjátok a síró gyermeket. Ez a szakmafejlődési lehetőségekkel teli út: mindig lesz új, amit megtanulhattok, és mindig lesz gyermek, akinek a mosolya erőt ad. Ti lehettek azok, akik a jövőt gyógyíthatjátok – búcsúzott a szakember.