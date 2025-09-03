A gyermekosztály főnővérét Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díjra jelölték

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány tavaly hozta létre a Dr. Audrey Evans díjat, amelyet egy olyan gyermekegészségügyi intézményben dolgozó egészségügyi szakdolgozónak adnak át, aki a családközpontú betegellátás szemléletét kiemelkedően alkalmazza munkája során. A jelölés lehetősége már lejárt, szavazni a jelöltekre október 6-ig lehet a dij.ronaldhaz.hu oldalon. Köztük a mosonmagyaróvári Karolina Kórház gyermekosztályának főnővérére, Péter Héderi Zoltánné Valéria, akit bemutatkozásra kértünk.

A gyermekosztály főnővére meghatottan fogadta jelölést a díjra

Gyermekekkel akart foglalkozni

– Pályakezdőként számomra nagyon nehéz volt eldönteni, hogy milyen irányban is induljak el. Akkor még nem gondoltam, hogy ez a szép hivatás lesz az én utam. Majd miután édesanya lettem, úgy éreztem, hogy nekem gyerekekkel kell foglalkoznom – kezdte beszélgetésünket Péter Héderi Zoltánné Valéria.

– 1997-ben segédápolóként kezdtem a Karolina Kórház gyermekosztályán. A szakma csodálatossága annyira magával ragadott, hogy nekifogtam az egészségügyi tanulmányaimnak. Itt meg kell említenem az akkori főnővérünket és kolléganőket, akik szeretettel fogadtak, és akiktől nagyon sokat tanultam, a mai napig hálás vagyok. Az elmúlt több évtizedes munkám során a gyermekek gyógyulása és segítése volt az elsődleges cél számomra. Nagy örömmel tölt el, hogy az osztályunkra bekerülő gyermekek és szülei számára biztosítani tudjuk a családközpontú ellátást, ami egy olyan érték, amely mentén továbbra is dolgozni szeretnék, és segíteni a fiatalabb ápolói generációt is, e szemlélet elsajátításában – szögezte le a főnövér.

Empátia, humor és játékosság

Péter Héderi Zoltánné Valéria hitvallását is megosztotta velünk:

– Hiszem, hogy a gyermekek gyógyulását nagyban elősegíti a szülők, családtagok aktív bevonása, hiszen egy édesanya ismeri legjobban a gyermekét, ő az, aki észreveszi az állapotukban a legapróbb változást is. Mint édesanya és nagymama, tudom, hogy a szülőket sokszor jobban megviseli a szerettük betegsége, mint magát a gyermeket. Meggyőződésem, hogy a szakmai tudáson túl a munkánk fontos része az empátia, a humor a játékosság és a bizalom megteremtése. Hitem szerint az egészségügyi munka nem csupán szakma, hanem szolgálat: minden nap tenni valamit a másik ember biztonságáért és mosolyáért. Az a célom, hogy aki hozzám fordul, ne csak ellátást kapjon, hanem megértést, biztonságot és emberséget is.