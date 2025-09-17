23 perce
Gyászol a Besenyő SC Rábapatona
A Besenyő SC Rábapatona Facebook oldalán tette közzé a szomorú hírt.
Forrás: Besenyő SC Rábapatona
Sajnálattal tudatjuk, hogy elhunyt Bálint Szabolcs, csapatunk hűséges törzsszurkolója. Mély fájdalom ez a csapatnak és a rábapatonai közösségnek, hiszen egy csupa szív embert ragadott el az élet. Olyasvalakit, aki nélkül soha nem kezdődhetett el egyetlen mérkőzés sem, és akit mindenki szeretett Rábapatonán. Szabi hétről hétre az elsők között érkezett a focipályára meccsnapokon, hogy buzdítsa szeretett együttesét. Az öltözői életből is kivette a részét, hiszen a meccsek utáni ünneplést mindig a fiúkkal töltötte
– írja a Besenyő SC Rábapatona.
Többé nem segítesz kitűzni a szögletzászlókat, nem mulatsz együtt a csapattal, nem visszhangzik a pálya a hangodtól, amikor teli torokból kiáltod: Hajrá, Patona! Mostantól az égi lelátóról figyelsz bennünket – emlékedet örökké őrizzük.