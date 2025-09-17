Gyászol a Besenyő SC Rábapatona

Sajnálattal tudatjuk, hogy elhunyt Bálint Szabolcs, csapatunk hűséges törzsszurkolója. Mély fájdalom ez a csapatnak és a rábapatonai közösségnek, hiszen egy csupa szív embert ragadott el az élet. Olyasvalakit, aki nélkül soha nem kezdődhetett el egyetlen mérkőzés sem, és akit mindenki szeretett Rábapatonán. Szabi hétről hétre az elsők között érkezett a focipályára meccsnapokon, hogy buzdítsa szeretett együttesét. Az öltözői életből is kivette a részét, hiszen a meccsek utáni ünneplést mindig a fiúkkal töltötte