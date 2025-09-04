Liechtenstein legmagasabb pontját hódították meg a rábaközi hegymászók, kitűzték a magyar zászlót - fotók

Liechtenstein legmagasabb hegyét, a Grauspitz csúcsait vette célba idén nyáron a Rábaközi Hegymászó Egyesület. A Grauspitz kettős csúcsból áll: a Hintergrauspitz (más néven Schwarzhorn) 2574 méteres és a Vordergrauspitz, ami 2599 méter. A hegy a liechtensteini és svájci határon fekszik, svájci oldalról Graubünden kantonban, Fläsch községből, liechtensteini oldalon Triesen községből közelíthető meg.

Liechtensteinben, az ország legmagasabb csúcsán, a Grauspitz tetején jártak a rábaközi hegymászók. Fotó: Hegymászó egyesület

A Grauspitz tetején jártak a rábaköziek

A rábaközi csapat Liechtenstein felől vágott neki a csúcs elérésének. Alaptáborukat Triesenberg faluban, egy autentikus, régi gerendaházban alakították ki, ezer méteres tengerszint feletti magasságban. Fantasztikus panorámát nyújtott majdnem az egész országra, a túra megkezdéséhez is ideális, megfelelően közeli lokációval rendelkezett. A teljes túrára összességében négy napot terveztek.

Az égiek ismét értékelték a nagylétszámú csapat (11 fő) kalandvágyát és elszántságát, így kellemes, magashegyi, de nyárias, szélmentes idővel ajándékozták meg a túrázókat. Az utat a Steg nevű, duzzasztott tavacska partjáról indították, csodálatosan rendezett, alpesi környezetben. A Valünatal-völgyön a névadó Valünerbach-patak mellett sokáig széles, murvás, sőt, még aszfaltozott úton is haladtak, míg végre letért az ösvény és egyenesen célba vette a hegygerincet. A tehetősebb helyi túrázókat odáig még terepjárókkal is felhozzák, de a rábaköziek ezt persze nem vették igénybe, így a tótól a csúcsig 1400 méter szintkülönbség várt rájuk, amely jelentős része, ahogy az lenni szokott, az utolsó kilométeren dolgoztatja meg legjobban a combizmokat. Nem volt ez másképpen most sem, a kocsiutat elhagyva meredek ösvények, legelő marhák nyakában himbálózó kolompok kongásától zajos, füves, alpesi virágokkal borított rétek, és még meredekebb gördülő köves, morzsalékos kaptatók váltották egymást. Érdekes módon az útvonal annak ellenére, hogy az ország legmagasabb hegyére vezet, semmilyen jelzéssel nem rendelkezik.

