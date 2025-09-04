1 órája
Liechtenstein legmagasabb pontját hódították meg a rábaközi hegymászók, kitűzték a magyar zászlót - fotók
Liechtensteinben, a Grauspitz-hegy csúcsait hódították meg legutóbb a Rábaközi Hegyászó Egyesület tagjai. A Grauspitznek két csúcsa is van, mindkettőn ott van már a magyar zászló.
Liechtenstein legmagasabb hegyét, a Grauspitz csúcsait vette célba idén nyáron a Rábaközi Hegymászó Egyesület. A Grauspitz kettős csúcsból áll: a Hintergrauspitz (más néven Schwarzhorn) 2574 méteres és a Vordergrauspitz, ami 2599 méter. A hegy a liechtensteini és svájci határon fekszik, svájci oldalról Graubünden kantonban, Fläsch községből, liechtensteini oldalon Triesen községből közelíthető meg.
A Grauspitz tetején jártak a rábaköziek
A rábaközi csapat Liechtenstein felől vágott neki a csúcs elérésének. Alaptáborukat Triesenberg faluban, egy autentikus, régi gerendaházban alakították ki, ezer méteres tengerszint feletti magasságban. Fantasztikus panorámát nyújtott majdnem az egész országra, a túra megkezdéséhez is ideális, megfelelően közeli lokációval rendelkezett. A teljes túrára összességében négy napot terveztek.
Az égiek ismét értékelték a nagylétszámú csapat (11 fő) kalandvágyát és elszántságát, így kellemes, magashegyi, de nyárias, szélmentes idővel ajándékozták meg a túrázókat. Az utat a Steg nevű, duzzasztott tavacska partjáról indították, csodálatosan rendezett, alpesi környezetben. A Valünatal-völgyön a névadó Valünerbach-patak mellett sokáig széles, murvás, sőt, még aszfaltozott úton is haladtak, míg végre letért az ösvény és egyenesen célba vette a hegygerincet. A tehetősebb helyi túrázókat odáig még terepjárókkal is felhozzák, de a rábaköziek ezt persze nem vették igénybe, így a tótól a csúcsig 1400 méter szintkülönbség várt rájuk, amely jelentős része, ahogy az lenni szokott, az utolsó kilométeren dolgoztatja meg legjobban a combizmokat. Nem volt ez másképpen most sem, a kocsiutat elhagyva meredek ösvények, legelő marhák nyakában himbálózó kolompok kongásától zajos, füves, alpesi virágokkal borított rétek, és még meredekebb gördülő köves, morzsalékos kaptatók váltották egymást. Érdekes módon az útvonal annak ellenére, hogy az ország legmagasabb hegyére vezet, semmilyen jelzéssel nem rendelkezik.
Tekintse meg az útjukról készült galériánkat:
Liechtenstein legmagasabb pontját hódították meg a rábaközi hegymászók, kitűzték a magyar zászlótFotók: Hegymászó egyesület
Madonna-szobor és csúcskereszt
A gerinc előtti utolsó száz méter erős kaptatója, és folyton mozgó kövei komoly nagy erőfeszítést kívántak és fogyasztották alaposan a tartalékokat a csúcstámadás előtt. Kárpótlásul a Ijesfürggli nevű nyerget elérve feltárult előttük a túloldali völgy, valamit Svájc panorámája, egy határkővel jelezve, hogy közel járnak a célhoz. Onnan még egy kilométer és kétszázötven méter szint és egy váltakozó szélességű gerinc választotta el őket a csúcstól. Ösvényük néhol már csak méterekre keskenyedett, két oldalról több száz méteres szakadékokkal. Az első csúcs, a Hintergrauspitz előtt gyönyörű, fekete Madonna-szobor köszöntötte a megfáradt túrázókat, majd e fölött nem sokkal már a csúcskereszt várt rájuk. Miután a csapat minden tagja sikeresen elérte a Grauspitz hátsó csúcsát, elkészítették csúcsfotóikat, videóikat. A csoport legbátrabbjai egy jelöletlen meredek gerincen átmentek a szemben lévő Vordergrauspitzre és kitűzték az egyesület zászlaját a fehér Madonna-szobor mellé.
Horvátország a következő
A Hintergrauspitz csúcson a csoport újraegyesülve még eltöltött egy órát, gyönyörködve a
- Liechtenstein,
- Ausztria és
- Svájc hegyei alkotta 360 fokos panorámában. A nehéz, térdzsibbasztó lefele út után a völgybe érve, az Alp Vülana menedékház teraszán jófajta helyi sörrel és süteménnyel a folyadék és az energiapótlás is megtörtént, melyet hangulatában az istállóba visszavonuló száz, szüntelen kolompoló szarvasmarha látványa tetézett.
A sikeres csúcsmászásuk során 16 kilométert és 1400 méter szintet tettek meg. Ezzel az egyesület elérte a 13. európai csúcsát. A hegymászók még szeptemberben a Horvátország legmagasabb hegyét szeretnék meghódítani.