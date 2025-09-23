Búcsút inthetünk a Kisalföld legkedvesebb madarainak

– Már elkezdtük feldolgozni az adatokat, körülbelül egy hónap múlva lesz teljes a kép, akkor összesítjük, hány gólya hagyta el hazánkat és költözött télre Afrikába – tudtuk meg a Magyar Madártani Egyesület (MME) Kisalföldi Helyi Csoportjának megyei fehérgólya-koordinátorától, Győri Elődtől.

Balázs Nóra és Karácsony Szandra így örült a rábapatonai matuzsálemnek nyáron. Háttérben Magyarország legidősebb gólyamadara.

Fotó: Molcsányi Máté

A gólyák emberemlékezet óta foglalkoztatnak minket, Győri Előd szerint azért, mert tiszteletet parancsoló a nagy madár lakóhelyekhez közeli fészke.

Ugyanakkor a magyarok alaptalanul gondolják azt, hogy a gólya a „mi madarunk”.

A hazafias érzésnek minden bizonnyal az adja az okát, hogy ezeknek a tekintélyt parancsoló madaraknak az érkezése és távozása nemzeti ünnepeinkhez köthető: a szabadságharchoz és az államalapításhoz. Március idusán és augusztus végén repülnek át a határon. Kiábrándító-e vagy sem, mindenesetre tény, hogy számos európai ország kultúrájában fontos szerepet játszik a gólya.

Ezt a videót látta? Kunszigeten vettük fel idén nyáron, ahogy gyűrűzik az MME szakemberei és önkéntesei a gólyákat. Győrig Előd ebben a videóban elárulta azt is, miért él az ember közelében a fehér gólya.

Szany a fehér gólya kedvence

Az ország számos településén élnek gólyák, megyénkben Szanyban fészkel a legtöbb gólyapár. Az utóbbi időben azonban mégis más település fekete-fehér madarai kaptak a legtöbb figyelmet a médiában. Az écsi gólya és a rábapatonai gólya került a legtöbbször híreinkbe. Hogy miért? Az écsi gólyafészek évek óta lakatlan volt nyaranta, ám idén áprilisban egy fiatal pár otthonául választotta. Hogy miért volt csendes a fészek évekig, és egyáltalán létező fogalom-e az „écsi gólya”, arról egy korábbi cikkünkben számoltunk be. Kattintson a kiemelt szavakra, és bogozza ki az 1974-ig visszanyúló écsi gólyák történetét!

Csendesek a fészkek

Nagyon örültünk, hogy idén újra fészkelnek gólyák a templom melletti fészekben. Pár hete repültek el, várjuk őket vissza!

– árulta el érdeklődésünkre egy écsi asszony, aki a fészek közelében él.

Balázs Kálmán Rábapatonán él, rendszeresen figyeli a helyi gólyát. Őt is meglepte, amikor a Magyar Madártani Egyesület önkénteseitől megtudta, hogy a rábapatonai gólya nemcsak a megye, hanem az ország legidősebb madara. Huszonhárom éves, már legalább kétszer annyit élt, mint egy átlagos gólya. Kattintson a kiemelt szavakra, és tudjon meg mindent a gólymatuzsálemről!

Négy fiókát költött idén, mindegyik kirepült a fészekből

– tudtuk meg Balázs Kálmántól.