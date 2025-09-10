Hazánkban egyedülálló golfkurzust indít a Széchenyi István Egyetem

A Széchenyi István Egyetem „szimulációs sport golf” mikrotanúsítványos képzést hirdetett, amelyre nemcsak az intézmény hallgatói és dolgozói, hanem bárki jelentkezhet, de az egyetemen tanulók ingyenesen is elvégezhetik a testnevelés tantárgy keretében. Az egyedülálló, 14 alkalmas kurzus különlegessége, hogy az azt elvégzők valamennyi golfpályára alkalmas, a Profi Golf Sportági Szövetség által kiállított és a Magyar Golf Szövetség által elfogadott pályára lépési engedélyt szereznek. E két szakmai szervezet közreműködött a komplex program összeállításában is.

A Széchenyi István Egyetem legújabb képzésén professzionális szimulátorok segítségével sajátíthatják el a golf alapjait a hallgatók.

Fotó: Tian Yubo

„A Magyar Golf Szövetség határozott programja, hogy a vidéki meghatározó városokban is elérhetővé tegye a sportágat. A Széchenyi István Egyetem ebben példát mutat, hiszen nem csupán támogatja a népszerűsítését, hanem aktív résztvevője is ennek a folyamatnak. Külön öröm és büszkeség számunkra, hogy a golf immár az egyetemi oktatás részévé válhat, hiszen ez a fiataloknak olyan alapot biztosít, amely a sporton túl az élet számos területén értékes lesz számukra. Az Uni Elite Sport Club közreműködése pedig tovább erősíti a kezdeményezés erejét. Minden ilyen előremutató programot támogatni és segíteni fogunk, mert hisszük, hogy a magyar golf jövője ezekből az új alapokból épül. Ez valóban egy új korszak kezdete a magyar golfban” – mondta el Dala Soma, a szövetség elnöke.

„A Széchenyi István Egyetemhez tartozó Uni Elite Sport Kft. egy évvel ezelőtt nyitotta meg sportszimulátoros termét az ETO Parkban, ahol a golfozás realisztikus élményét is átélhetik az oda érkezők a legmodernebb technológiák segítségével. Szimulátoraink szenzorok, radarok és kamerák segítségével a valós teljesítményt, ütési adatokat mutatják, azokat profi sportolók is használják a felkészülésükhöz, ezért kiválóan alkalmasak képzésünk magas színvonalú megvalósítására is” – fogalmazott dr. Mikula Krisztián, a Széchenyi-egyetem Digitális Fejlesztési Központjának e-sport-divízióvezetője, az Uni Elite Sport Kft. egyik vezető szakembere.

A pontos ütésadatok segítségével mérhetővé válik a valós teljesítmény.

Fotó: Tian Yubo

Hozzátette, a legfiatalabb korosztálytól a felnőttekig szeretnék népszerűsíteni a golfsportot, amelynek egyik eszköze a képzés elindítása. „A jelentkezők olyan személyiségektől tanulhatnak, mint Tringer László, a Profi Golf Sportági Szövetség elnöke, valamint Sárközi Richárd, akinek fia, ifjabb Sárközi Richárd az egyetemünk által is támogatott profi golfozó tehetség, és aki akár a következő olimpia magyar résztvevője lehet” – húzta alá.