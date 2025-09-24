Kilátók csatája: újra szavazhatunk Magyarország legszebb panorámájára

A megmérettetés célja, a voksolás mellett, hogy minél több mindenkit kimozdítson a négy fal közül, és arra ösztönözze a természetkedvelőket, hogy bakancsot húzva vagy két kerékre pattanva felfedezzék hazánk legszebb magaslatait. A szavazás szeptember 29-én éjfélkor zárul, így addig mindenki leadhatja voksát kedvenc kilátójára, így a Gloriette-re is, amely nem először vesz részt a kilátók versenyén.

Idén a 10 döntős kilátó között van a fertőbozi Gloriette is Fotó: Kisalföld archív

Gloriette az esélyesek között

A természetjárás nemcsak a testnek tesz jót, hanem a léleknek is békét ad. Aki útra kel, annak megadatnak a különleges pillanatok: a hegyek fölött lassan alábukó napkorong, a tavak felett kavargó madárrajok vagy épp egy kilátó falán megbúvó művészi freskó. Ezek az élmények azok, amelyekért érdemes újra és újra nekivágni a hazai túraútvonalaknak.

A döntőbe idén tíz különleges torony jutott, köztük a Fertő partját őrző Gloriette kilátó is. A klasszicista stílusú épület 1801–1802 között épült egy 186 méteres dombtetőre, és azóta is méltósággal emelkedik a táj fölé. Nemcsak a környék kastélyainak méltó társa, hanem varázslatos panorámájával is elkápráztatja az oda látogatókat. Különlegessége, hogy tiszta időben egészen Pozsonyig ellátni belőle – ez a látvány valóban ritkaságnak számít.

Most mindenki kezében ott a döntés: melyik toronyra szavaznak a legtöbben? Vajon a Gloriette kilátó lesz az idei favorit (szavazni itt lehet), vagy másik magaslati ékszer hódítja el a címet? Egy biztos: aki útnak indul, nemcsak egy szavazatot adhat le, hanem felejthetetlen élményekkel is gazdagodik.