Leopard és Gidrán - Közel 70 tonnás harckocsikba ülhetett bárki Győrben - fotók, videó
Nem mindennapi járművek lepték el Győrben az ETO Park parkolóját pénteken. Közel 70 tonnás karckocsikat vehettek szemügyre testközelből az érdeklődők, ugyanis épp kiképzésre érkezett a tatai dandár a győri laktanyába. A honvédek korszerű harceszközeiket is magukkal hozták, köztük egy győri Gidránt.
Az Adaptive Hussars 2025 országos gyakorlat részeként szeptember 19-én Győrben, az ETO Park parkolójában találkozhattak az érdeklődők a PzH 2000 önjáró löveggel, a Leopard 2A7HU harckocsival és egy Gidrán páncélozott harcjárművel. Nem csak a magyar honvédek hajtják végre ezeket a gyakorlatokat, hanem nemzetközi erőkkel, többek között a NATO-val együtt hajtják végre a feladataikat.
Tatai katonák Győrben gyakorlatoznak
A tatai dandár kijelölt alegységei az ország több pontján különböző gyakorlóterepen hajtanak végre kiképzési feladatokat. A dandár kiemelt tagjai pedig a győri laktanyába települtek át, ahol szintén kiképzésen vesznek részt. Tóth István, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár parancsnoka elmondta, hogy olyan kiképzési feladatokat hajtanak végre, amellyel támogatni tudják a győri laktanyát.
Harckocsik lepték el az ETO ParkotFotók: Cseh Róbert
- A páncélos dandár, a Magyar Honvédség legnagyobb és legösszetettebb alakulata a szárazföldi haderő kötelékében. Itt megtalálható a lövészfegyvernem, a harckocsizó, a tüzér, a páncéltörő, valamint van logisztikai alegységünk is. Az ország fegyveres védelmére készülünk, ennek különböző fázisait gyakoroljuk országosan - emelte ki a dandártábornok.
Gidrán és Leopard az ETO Parkban
Trájer Szabolcs hadnagy elmondta, hogy Győrben az ETO Parkban az ország legújabb és legmodernebb harcászati eszközeit hozták el a nagyközönségnek. - Az önjáró tüzéreszköz, a régi vontatott járműhöz képest nagy előnye, hogy önmagától el tudja foglalni a tüzelőállását vagy épp elhagyni néhány percen belül. A Leopárd 2A7 jelenleg a Magyar Honvédség legmodernebb harckocsija - mondta el a hadnagy.
A délutánig tartó programra több százan látogattak ki, beszállhattak a járművekbe és kipróbálhatták a különböző funkciókat. Emellett számos új fegyverrel is megismerkedhettek, valamint aki kedvet kapott a katonai pályához, azonnal jelentkezhetett is a toborzó sátornál.