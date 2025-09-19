Leopard és Gidrán - Közel 70 tonnás harckocsikba ülhetett bárki Győrben - fotók, videó

- A páncélos dandár, a Magyar Honvédség legnagyobb és legösszetettebb alakulata a szárazföldi haderő kötelékében. Itt megtalálható a lövészfegyvernem, a harckocsizó, a tüzér, a páncéltörő, valamint van logisztikai alegységünk is. Az ország fegyveres védelmére készülünk, ennek különböző fázisait gyakoroljuk országosan - emelte ki a dandártábornok.

Gidrán és Leopard az ETO Parkban

Trájer Szabolcs hadnagy elmondta, hogy Győrben az ETO Parkban az ország legújabb és legmodernebb harcászati eszközeit hozták el a nagyközönségnek. - Az önjáró tüzéreszköz, a régi vontatott járműhöz képest nagy előnye, hogy önmagától el tudja foglalni a tüzelőállását vagy épp elhagyni néhány percen belül. A Leopárd 2A7 jelenleg a Magyar Honvédség legmodernebb harckocsija - mondta el a hadnagy.

A délutánig tartó programra több százan látogattak ki, beszállhattak a járművekbe és kipróbálhatták a különböző funkciókat. Emellett számos új fegyverrel is megismerkedhettek, valamint aki kedvet kapott a katonai pályához, azonnal jelentkezhetett is a toborzó sátornál.