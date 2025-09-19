szeptember 19., péntek

Magyar Honvédség

1 órája

Leopard és Gidrán - Közel 70 tonnás harckocsikba ülhetett bárki Győrben - fotók, videó

Címkék#Magyar Honvédség#gyakorlat#harckocsi#PzH 2000#ETO Parkban#Leopard 2A7HU

Nem mindennapi járművek lepték el Győrben az ETO Park parkolóját pénteken. Közel 70 tonnás karckocsikat vehettek szemügyre testközelből az érdeklődők, ugyanis épp kiképzésre érkezett a tatai dandár a győri laktanyába. A honvédek korszerű harceszközeiket is magukkal hozták, köztük egy győri Gidránt.

Kisalföld.hu

Az Adaptive Hussars 2025 országos gyakorlat részeként szeptember 19-én Győrben, az ETO Park parkolójában találkozhattak az érdeklődők a PzH 2000 önjáró löveggel, a Leopard 2A7HU harckocsival és egy Gidrán páncélozott harcjárművel. Nem csak a magyar honvédek hajtják végre ezeket a gyakorlatokat, hanem nemzetközi erőkkel, többek között a NATO-val együtt hajtják végre a feladataikat.

Gidrán
A Gidrán mellett sokan kíváncsiak voltak a Magyar Hadsereg legújabb és modernebb harci járművére. Fotó: Cseh Róbert

Tatai katonák Győrben gyakorlatoznak

A tatai dandár kijelölt alegységei az ország több pontján különböző gyakorlóterepen hajtanak végre kiképzési feladatokat. A dandár kiemelt tagjai pedig a győri laktanyába települtek át, ahol szintén kiképzésen vesznek részt. Tóth István, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár parancsnoka elmondta, hogy olyan kiképzési feladatokat hajtanak végre, amellyel támogatni tudják a győri laktanyát.

Harckocsik lepték el az ETO Parkot

Fotók: Cseh Róbert

- A páncélos dandár, a Magyar Honvédség legnagyobb és legösszetettebb alakulata a szárazföldi haderő kötelékében. Itt megtalálható a lövészfegyvernem, a harckocsizó, a tüzér, a páncéltörő, valamint van logisztikai alegységünk is. Az ország fegyveres védelmére készülünk, ennek különböző fázisait gyakoroljuk országosan - emelte ki a dandártábornok.

Gidrán és Leopard az ETO Parkban

Trájer Szabolcs hadnagy elmondta, hogy Győrben az ETO Parkban az ország legújabb és legmodernebb harcászati eszközeit hozták el a nagyközönségnek. - Az önjáró tüzéreszköz, a régi vontatott járműhöz képest nagy előnye, hogy önmagától el tudja foglalni a tüzelőállását vagy épp elhagyni néhány percen belül. A Leopárd 2A7 jelenleg a Magyar Honvédség legmodernebb harckocsija - mondta el a hadnagy.

A délutánig tartó programra több százan látogattak ki, beszállhattak a járművekbe és kipróbálhatták a különböző funkciókat. Emellett számos új fegyverrel is megismerkedhettek, valamint aki kedvet kapott a katonai pályához, azonnal jelentkezhetett is a toborzó sátornál.

 

