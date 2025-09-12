szeptember 12., péntek

1 órája

Gévay-Wolff Lajos dédunokái jártak Rábapordányban, az alispán emlékét keresték

Címkék#alispán#Visy László#Gévay-Wolff Lajos#díszpolgár#dédunoka#család#Rábapordány

A Gévay-Wolff család tagjai keresték fel a napokban Rábapordányt. Dédnagyapjuk emlékeit kutatták, aki a községben született 1870-ben. Gévay-Wolff Lajos Sopron vármegyei alispán munkássága során sokat tett szülőfalujáért, díszpolgára a településnek.

Cs. Kovács Attila

Kedves vendégei voltak a minap Rábapordánynak, a Gévay-Wolff család leszármazottjai. Gévay-Wolff Lajos Sopron vármegyei alispán, a falu szülöttjének, díszpolgárának dédunokái. A família tagjai a kommunizmus éveiben szétszóródtak a világ minden tájára, most egy családi találkozó okán érkeztek Magyarországra, és fontosnak tartották, hogy felkeressék a rábaközi községet. Visy László, Rábapordány polgármestere számolt be a látogatásukról. 

Gévay-Wolff Lajos dédunokái jártak Rábapordányban.
Visy László (jobbról a második) fogadta Gévay-Wolff Lajos dédunokáit és mutatta meg nekik a falut. 
Fotó: Rábapordányi önkormányzat

Gévay-Wolff alispán emlékei

– Ma egy igazán megható és felejthetetlen élményben volt részem – kezdte a polgármester. – Számomra Gévay-Wolff Lajos mindig is példakép volt, munkássága Rábapordányért és a vármegye településeiért máig iránymutató. 

Gévay-Wolff Lajos 1870-ben született Rábapordányban, apja az Esterházy hercegi uradalom tiszttartója volt. 1920-ban választották alispánná, és 1938-ig töltötte be a tisztséget. Munkássága során fejlődött a vármegye, és odafigyelt a rábaközi beruházásokra is. Szülőfalujából például Dör, Rábaszovát, Pásztori, Egyed és Árpás felé is kiépült a közút. Szolgálata idején létesítettek telefonhálózatot és valósult meg a községek villamosítása. Iskolákat, kántor- és tanítólakásokat építtetett, Rábapordányban óvodát is. Emlékét őrzik a településen. Nevét viseli a főutca, és emléktáblája is van. 

– Nagy megtiszteltetés volt, hogy megmutathattam nekik a szülői házat, valamint azokat az ereklyéket, amelyeket családjától őrzünk. A család nagy része az 1940-es, 1950-es években kivándorolt Amerikába, Angliába és Ausztriába, így ez a látogatás különösen jelentős volt mindannyiunk számára – fogalmazott Visy László. 

Gévay-Wolff Lajos, Sopron vármegye alispánja.

A találkozás során rengeteg új információval gazdagodtak a pordányiak, és abban is megállapodtak a vendégekkel, hogy a jövőben is tartják a kapcsolatot. A dédunokák számos családi ereklyét őriznek, köztük egy pecsétgyűrűt a családi címerrel, valamint egy keresztet, amelyet Mária Terézia adományozott a Gévay-Wolff családnak az 1700-as évek közepén. 

– Egy kis rábapordányi ajándékkal kedveskedtünk nekik, amelyre ha rápillantanak, mindig mi, rábapordányiak jutunk eszükbe. Megbeszéltük, hogy 2030-ban, Gévay-Wolff Lajos születésének 160. évfordulóján méltó ünnepséget szervezünk, ahová nagy szeretettel várjuk a rokonságot is – jegyezte meg a polgármester. 
 

 

