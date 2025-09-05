1 órája
Magyar fából újult meg Liszt szülőházában a gémeskút
Idén nyáron különleges felújítás valósult meg az ausztriai Doborjánban, Liszt Ferenc szülőházának kertjében. Újra felállították azt a gémeskutat, amely a zeneszerző gyermekkorának része volt, s amely a 19. század hangulatát idézi. A rekonstrukciót Biczó Balázs, a Sopronban élő szakember végezte, a Tanulmányi Erdőgazdaságtól kapott faanyagból.
A munkát vezető Biczó Balázs elmondása szerint a cél az volt, hogy a gémeskút minél inkább a korabeli állapotokat tükrözze.
Gémeskút, amely nemzeteket köt össze
A megrendelők kérése az volt, hogy a rekonstrukció a 200 évvel ezelőtti állapothoz legyen hű. Nem az volt a feladat, hogy ténylegesen működjön, de fontos volt, hogy használhatónak tűnjön, és harmonizáljon Liszt szülőházával. A pontos arányokra is figyelni kellett, hiszen a kút nem nyomhatta el Liszt szülőházának látványát, mégis méltó módon kellett illeszkednie a környezethez
- osztotta meg lapunkkal a szakember.
A megfelelő faanyag kiválasztása alapvető volt. Bár sokan az akácot ajánlották, Balázs ragaszkodott a hitelességhez:
- Az akác nagyon tartós lett volna, de 200 éve még nem volt ennyire elterjedt, ráadásul tartósság szempontjából sem ideális. Ezért döntöttünk a kocsánytalan tölgy mellett.
A kiválasztásban a TAEG Zrt. Soproni Erdészetének vezetője, Köveskuti Zoltán segített. Az ő közreműködésével választották ki a megfelelő faegyedet a Soproni-hegységben, így az erdőgazdaság egy olyan tölgyfát biztosított, amely méretében és minőségében is megfelelt a történeti rekonstrukció igényeinek.
A kocsánytalan tölgy őshonos fafaj a térségben, rendkívül tartós, így időtálló kút készülhetett belőle. Amikor Balázs megadta a paramétereket, kollégámmal már tudtuk, mit kell keresnünk. Az első általunk ajánlott faegyedet Balázs is megfelelőnek találta
– mesélte az erdészetvezető.
A kivitelező csapat majd kilencórás kézi munkával állította fel a kutat Doborjánban, épp úgy, ahogy régen is tették volna. A projekt nem csupán egy építészeti rekonstrukció, hanem szimbolikus gesztus is. Liszt Ferenc alakját Magyarország és Ausztria egyaránt saját örökségének tekinti, így a gémeskút újjászületése a közös kulturális kincsekre is emlékeztet.- Ez egy olyan szép gesztus, amelyet mindkét fél örömmel fogadott. Liszt Ferenc egyszerre magyar és osztrák örökség.
A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. számára ezért is volt természetes, hogy segít ebben a munkában – hangsúlyozta Köveskuti Zoltán.
A múzeumban minden apró részlet arra törekszik, hogy Liszt életének és korának hiteles emlékeit közvetítse. Különlegesség, hogy a kiállítások két nyelven, németül és magyarul is bemutatják az anyagot.
- Nagyon szép dolog, hogy itt nincsenek eltüntetve a régi, Trianon előtti magyar feliratok, hanem ugyanúgy őrzik őket. Liszt Ferenc otthon érezte magát Budapesten, Bécsben és Sopronban is – ezt az örökséget itt méltón ápolják - mondta Biczó Balázs.
Bár hivatalos átadóünnepséget nem terveztek, a látogatók már most megcsodálhatják a kút újjászületett formáját Liszt Ferenc szülőházának udvarán. A gémeskút egyszerre tisztelgés a múlt előtt, és szimbolikus üzenet: a közös történelmi és kulturális értékek megőrzése összeköt nemzeteket és generációkat.