Sokakat érint

2 órája

Gázszivárgás miatt több napig lezárják a forgalmas győri utca egy részét

Címkék#közlekedés#győr#gázszivárgás

Gázszivárgást találtak az MVM szakemberei és megkezdték a javítás előkészületeit.

Kisalföld.hu
Forrás: Google Maps

A hibás csővezeték cseréje miatt az Erkel Ferenc utcának a Radnóti úti körforgalmi ágát kell lezárni szeptember 23-tól várhatóan szeptember 25-ig.

A forgalmat az Erkel Ferenc utcáról a Radnóti út – Köztelek utca – Botond utca – Simor János püspök tere – Erkel Ferenc utca útvonalra tereljük

- közölte Máthé-Tóth Péter a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének igazgatója.

A terelés miatt a 11, 13, 13B, 14, 14A, 14B, 12 jelű autóbuszok az Erkel Ferenc utca helyett a Köztelek utca – Hársfa utca – Bercsényi liget – Kossuth Lajos út útvonalon közlekednek keddtől csütörtökig.

A terelőútvonalon ideiglenes megállóhelyeket is üzemeltet a MÁV-Volán csoport. Az autóbusz útvonal helybiztosítása miatt több útszakaszon megállási tilalmat rendelünk el a Köztelek utcában.

Az Erkel Ferenc utcai megállóhelyek ideiglenesen nem üzemelnek keddtől.

