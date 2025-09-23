szeptember 23., kedd

Gasztronómiával nyitnak

6 órája

Gasztronómiai élvezeteket kínálnak a termelők, hétvégén nyitnak a porták vármegyénkben

Címkék#vármegye#gasztronómiai#Nyitott Porta Napok#élmény#gazdaság

Vármegyénk termelői, gazdaságai szeptember 27-től csatlakoznak a Nyitott Porta Napok országos programsorozathoz és gasztronómiai különlegességekkel várják vendégeiket. A gasztronómia kap hangsúlyt a nyitott portákon.

Cs. Kovács Attila

Az országos Nyitott Porta Napok programsorozat szeptember 27-én éri el vármegyénket, gasztronómiai különlegességgel. A Kisalföld Kincsei név alatt egyesület termelők ekkor nyitják meg portáikat, hogy betekintést engedjenek tevékenységükbe, bemutassák portékáikat, termékeiket. Az országban egyébként öt térség csatlakozott a kezdeményezéshez és összesen százötven családi gazdaság, pince és manufaktúra tárja ki kapuit és kalauzolja el az érdeklődőket a vidéki élet szépségeibe, az állattartás, a növénytermesztés és a gasztronómia világába. A Kisalföldön a Pannónia Kincse Leader Egyesület és az Irány a Rábaköz! csoport együttműködésével valósul meg a program.

A Nyitott Porta Napok szeptember 27-én kezdődik vármegyénkben. 30 termelői várja vendégeit gasztronómiai kínálattal.
A Nyitott Porta Napok gasztronómiai kezdeményezéshez csatlakozott a csornai Kondor-Tar Andrea is és megnyitja Levendula Álomkertjét. Fotó: Kisalföld archívum

Gasztronómia a termelőknél

Vörös Bernadett, a rábaközieket képviselő jobaházi termelő elmondta, vármegyénkben harminc portát kereshetnek fel az érdeklődők. A rendezvényen a gasztronómia kap hangsúlyt, azaz helyi élelmiszereket, termékeket mutatnak be a csatlakozó porták. A csatlakozókról, a helyszínekről, az időpontokról a Nyitott Porta Napok közösségi oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. Célirányosan, a vármegyére lehet keresni az Irány a Rábaköz!, illetve Pannónia Kincse Leader Egyesület oldalakon. 

Vörös Bernadett elmondta: a Nyitott Porta Napok is azt a célt szolgálja, hogy a helyi gazdaságokat népszerűsítse, a termelőket megismertesse a vásárlókkal, fogyasztókkal. Felhívja a figyelmet a termékekre, a minőségi alapanyagokra, az egészséges élelmiszerekre. A lehetőség kiváló a tapasztalatcserére, a kapcsolatépítésre is.

Az országos programsorozat jelmondata: Kóstolj bele tájtól-tájra! "Ahány tájegység, annyiféle hagyományos recept és újdonság, ami a helyi termék élményen keresztül meséli el a hely történelmét és a gazdálkodó család személyes történetét"-olvasható az Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján. Az agroturizmusról megjegyzik: a friss, jó minőségű alapanyagokból magas minőségű ételek készülnek, igazi kulináris élményeket nyújtanak a szolgáltatók.

