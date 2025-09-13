2 órája
Kiss-M. Vencelt mások öröme teszi boldoggá: kitüntették a gartai gazdát
Kiss-M. Vencel gartai gazda, sokan ismerik Kapuváron és sokan elismerik a közösségért végzett munkáját. A gartai gazda a legutóbbi Garta napon városi kitüntetést kapott. Ő lett a Kisalföld hét embere.
"Azt szeretem, ha az emberek mosolyognak és örülnek, együtt vannak és jól szórakoznak-vallja a gartai gazda, Kiss-M. Vencel. - És, ha ehhez én is hozzájárulhatok, akkor elégedett vagyok." A gartai gazda tényleg mindent megtesz azért, hogy másoknak örömet szerezzen. Szereti a gyerekeket, az időseket, ritkán telik el úgy nap, de hét semmiképpen sem, hogy valamilyen jótékony, "szeretetfelajánlás" nem fűződne a nevéhez. A legutóbb Garta napon - melynek egyik szervezője - Kiss-M. Vencel átvehette a Kapuvár Városáért Emlékérmet. Ő a hét embere a Kisalföldben.
A gartai gazda városi elismerése
– Önzetlenségét, gyermekszeretetét, segítőkészségét, a helyi értékek népszerűsítését és még lehetne sorolni, mi mindent, ismerte el a város a kitüntetéssel.
– Meglepődtem nagyon, nem tudtam róla. Az mondjuk furcsa volt, hogy a megnyitón odaállítottak a városvezetés mellé, mert soha nem mentem a színpadra. Azt mondták, minden szervezőnek ott a helye.
– Aztán Horváth László polgármester elkezdte a mondandóját, hogy "Van köztünk egy ember, aki megérdemli az elismerést, mert..." és sorolta az érdemeit.
– Még ekkor sem gyanakodtam, de pár mondat után azért felkaptam a fejem, hogy rólam beszél a polgármester úr. Nagyon örültem a kitüntetésnek, próbáltam is megköszönni, de nem nagyon tudtam megszólalni akkor.
– A helyiek vastapssal fejezték ki egyetértésüket, ez azért sokat jelent, jelez.
– Hát, igen, megható volt. Én is szeretem őket, kapuváriakat, gartaiakat és mindent meg is teszek értük, ami tőlem telik.
– Kapuvár vagy Garta? Fontos még a megkülönböztetés, a gartai identitás?
– A gartai identitás, a kötődés fontos, de manapság már nincs sok jelentősége, ki kapuvári, ki gartai. Mi persze tudjuk és számon is tartjuk. Ezért is szervezzük a Garta napot is, hogy a kötődés ne lazuljon. Az édesapám egyébként kapuvári volt, de én Gartán nőttem fel. Nem jártam óvodába, nagyon sok időt töltöttem öreganyámmal, ő gondoskodott rólam. Ha a városközpontban a Kenyérszegő szobrot meglátom, mindig ő jut eszembe róla. Nagyanyámmal minden pénteken kenyeret sütöttünk és ...
– Elcsuklik a hangja...
– Mert nagy szeretettel gondolok vissza a régiekre és hiányoznak.
- Pénteken kenyeret sütöttünk,
- hétfőn volt a mosás,
- csütörtökön piacra mentünk. Jártunk vízért a gartai artézi kútra, az a víz még mindig folyik. Nagyon szép volt a gyerekkor.
– Gondolom, az állatokkal is ott ismerkedett meg.
– Igen, mindig voltak állataink. Emlékszem arra is, amikor elvitték a lovainkat. A vasútállomásra kellett kivezetni őket. Nagyapám rafinált volt, az egyiknek csak lazán kötötte meg a kötelét, mert tudta, ha szabadulni tud, hazajön hozzánk. Így is lett, kiszabadította magát és visszajött, így Pajtás lovunk még egy darabig velünk volt. Aztán később már nem bízták öregapámra a kötelét, elvitték.
– Telik el úgy nap, hogy nem lovazik?
– Persze, van olyan. Most például egy hétig nem voltam itthon, nem fogtam be. Olyankor az unokámék foglalkoznak a lovakkal.
– Az sem véletlen, hogy nem volt itthon egy hétig, hiszen Böjte Csaba atya szárhegyi gyermekotthonát látogatták meg. Lassan két évtizede járnak Erdélybe a barátaival a Becsengetés nevű rendezvényre és támogatják Csaba testvér árváit.
– Igen, az megint egy más, csodálatos világ. Ott, a gyerekek és Csaba testvér közelségében igazán feltöltődik az ember. Nagyon sokat kapunk minden találkozáskor, ezt elmondhatom mindannyiunk nevében.
– Az ideje és energiája jórészét áldozza a jótékony célokra. Bár, ez, ismerve önt, nem áldozat. Szervezi a rendezvényeket, sétakocsikázásra viszi az embereket, népszerűsíti a lovas sportot.
– Szeretem az embereket és a lovakat is, szívesen kocsikázom. Miért ne szereznék ezzel örömet másoknak is? Elég baj az, hogy egy lovaskocsi ma már szenzáció a városban. A gyerekek nevetnek, örülnek, tapsolnak a lovaknak. Ha pedig fel is ülhetnek, boldogok. Olyankor én is az vagyok. Most készülünk a Honfoglalás című produkció előadására, utána szüreti felvonulásra megyünk.
– Miért ragaszkodik hozzá, hogy ennyi helyen megjelenjen?
– Az utódok, a következő generációk miatt, kötelességünk átadni mindazt, amit mi is úgy kaptunk az őseinktől. A kapcsolatok sajnos lazulnak, egyre kevesebb a találkozás, a beszélgetés. Gondoljunk a kocsmákra! Nincsenek már asztaltársaságok, ketten-hárman üldögélnek magukban. Búskomoran. Pedig a vidámság nagyon fontos, jó érzés látni, ha az emberek örülnek.
– A gartai temetőben elmondta a kitüntetést?
– Hát persze, nem hagyhattam ki. Minden más lenne, ha a kisfiam még velünk lehetne...