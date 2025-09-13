Kiss-M. Vencelt mások öröme teszi boldoggá: kitüntették a gartai gazdát

"Azt szeretem, ha az emberek mosolyognak és örülnek, együtt vannak és jól szórakoznak-vallja a gartai gazda, Kiss-M. Vencel. - És, ha ehhez én is hozzájárulhatok, akkor elégedett vagyok." A gartai gazda tényleg mindent megtesz azért, hogy másoknak örömet szerezzen. Szereti a gyerekeket, az időseket, ritkán telik el úgy nap, de hét semmiképpen sem, hogy valamilyen jótékony, "szeretetfelajánlás" nem fűződne a nevéhez. A legutóbb Garta napon - melynek egyik szervezője - Kiss-M. Vencel átvehette a Kapuvár Városáért Emlékérmet. Ő a hét embere a Kisalföldben.

Szabadidejének jelentős részét a közösségnek ajánlja fel Kiss-M. Vencel, gartai gazda. Ám, neki ez nem fáradság, akkor boldog, ha örömet szerez másoknak. Fotó: Cs. K. A.

A gartai gazda városi elismerése

– Önzetlenségét, gyermekszeretetét, segítőkészségét, a helyi értékek népszerűsítését és még lehetne sorolni, mi mindent, ismerte el a város a kitüntetéssel.

– Meglepődtem nagyon, nem tudtam róla. Az mondjuk furcsa volt, hogy a megnyitón odaállítottak a városvezetés mellé, mert soha nem mentem a színpadra. Azt mondták, minden szervezőnek ott a helye.

– Aztán Horváth László polgármester elkezdte a mondandóját, hogy "Van köztünk egy ember, aki megérdemli az elismerést, mert..." és sorolta az érdemeit.

– Még ekkor sem gyanakodtam, de pár mondat után azért felkaptam a fejem, hogy rólam beszél a polgármester úr. Nagyon örültem a kitüntetésnek, próbáltam is megköszönni, de nem nagyon tudtam megszólalni akkor.

– A helyiek vastapssal fejezték ki egyetértésüket, ez azért sokat jelent, jelez.

– Hát, igen, megható volt. Én is szeretem őket, kapuváriakat, gartaiakat és mindent meg is teszek értük, ami tőlem telik.

– Kapuvár vagy Garta? Fontos még a megkülönböztetés, a gartai identitás?

– A gartai identitás, a kötődés fontos, de manapság már nincs sok jelentősége, ki kapuvári, ki gartai. Mi persze tudjuk és számon is tartjuk. Ezért is szervezzük a Garta napot is, hogy a kötődés ne lazuljon. Az édesapám egyébként kapuvári volt, de én Gartán nőttem fel. Nem jártam óvodába, nagyon sok időt töltöttem öreganyámmal, ő gondoskodott rólam. Ha a városközpontban a Kenyérszegő szobrot meglátom, mindig ő jut eszembe róla. Nagyanyámmal minden pénteken kenyeret sütöttünk és ...