Füzetcsomaggal segíti az elsősöket a győri önkormányzat

– Az iskolai füzeteket többnyire már a nyáron megvásárolják a diákok és szüleik, ám az első osztályosoknak már a beiratkozáskor elmondjuk, hogy várjanak ezzel a tanév elejéig, mert az önkormányzat évek óta ezzel segít az iskolakezdésben – árulta el Papp Gyöngyi, a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója. A füzetcsomag a füzeteken kívül színeseket, zsírkrétát is tartalmaz.

A tanévnyitó után megilletődötten ültek be az első osztályosok az iskolapadokba.

Fotó: Molcsányi Máté

Füzetcsomag ajándékba a várostól

A tanévnyitó után kissé megilletődötten foglalta el a helyét a Kossuth iskola 12 kisdiák a vendégek láttán az osztályban Jutka néni, Dávid bácsi és Anita néni kíséretében, akik négy évig lesz a gyerekekkel. A vendégeket Papp Gyöngyi iskolaigazgató köszöntötte és mutatta be a gyerekeknek. Pintér Bence polgármester rövid köszöntőjében azt kívánta a kisdiákoknak, amit saját gyerekeinek is: legyetek ügyesek és érezzétek jól magatokat!

Pintér Bence polgármester, Papp Gyöngyi igazgató és dr. Tóth Péter kabinetvezető adta át az elsősöknek a füzetcsomagot.

Fotó: Molcsányi Máté

– Az iskolakezdés, az óvodából iskolába való átállás nehéz mind a gyerekeknek, mind a szülőknek. Egy elsős gyerek elindítása az iskolába költséges. Győrben az elsős szülőknek nem kell aggódniuk a füzetcsomag miatt, mert évek óta az önkormányzattól kapják a gyerekek, amit úgy állítunk össze, hogy a leghasznosabb dolgok kerüljenek a csomagba. Idei újítás, hogy egy nagyon szép tornazsákot is adtunk a gyerekeknek. Az 1390 csomagra mintegy 8 millió forintot fordított az önkormányzat, de szeretnénk a jövőben egy támogatói rendszert kiépíteni – mondta el lapunk kérdésére Pintér Bence polgármester.

Az idén a füzetek, színesek mellé egy tornazsákot is kaptak a győri elsősök.

Fotó: Molcsányi Máté

Az első padban két kisfiú várta izgalommal, hogy megnézhesse a csomagok tartalmát. A testvérek mellett otthon egy három hónapos ikerpárról gondoskodnak a szülők. – Nagyon jó, hogy nem kellett megvásárolni a füzeteket, mert megkaptuk a csomagot, mint ahogy a tankönyveket sem kellett megvásárolni. Egy-két füzetet azért vásároltunk, de azon kívül semmi mást –árulta el a kisfiúk édesapja, Sztojka József, Noel és Rikardó édesapja.

Noel és Rikárdó izgatottan tanulmányozta a csomag tartalmát.

Fotó: Molcsányi Máté

