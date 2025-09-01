szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

25°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingyen füzetek

2 órája

Füzetcsomaggal segíti az elsősöket a győri önkormányzat

Címkék#Kossuth iskola#önkormányzat#füzetcsomag

A hagyományokhoz híven a győri önkormányzat az idén is ingyenes tanszercsomaggal segíti az iskolakezdő diákokat és családjaikat. A füzetcsomagokat osztályfőnöki óra keretében Pintér Bence polgármester és dr. Tóth Péter kabinetvezető a Kossuth Lajos Általános Iskola 1. osztályosainak adta át.

Barki Andrea

 – Az iskolai füzeteket többnyire már a nyáron megvásárolják a diákok és szüleik, ám az első osztályosoknak már a beiratkozáskor elmondjuk, hogy várjanak ezzel a tanév elejéig, mert az önkormányzat évek óta ezzel segít az iskolakezdésben – árulta el Papp Gyöngyi, a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója. A füzetcsomag a füzeteken kívül színeseket, zsírkrétát is tartalmaz.

füzetcsomag
A tanévnyitó után megilletődötten ültek be az első osztályosok az iskolapadokba.
Fotó: Molcsányi Máté

Füzetcsomag ajándékba a várostól

A tanévnyitó után kissé megilletődötten foglalta el a helyét a Kossuth iskola 12 kisdiák a vendégek láttán az osztályban Jutka néni, Dávid bácsi és Anita néni kíséretében, akik négy évig lesz a gyerekekkel.  A vendégeket Papp Gyöngyi iskolaigazgató köszöntötte és mutatta be a gyerekeknek. Pintér Bence polgármester rövid köszöntőjében azt kívánta a kisdiákoknak, amit saját gyerekeinek is: legyetek ügyesek és érezzétek jól magatokat!

füzetcsomag
Pintér Bence polgármester, Papp Gyöngyi igazgató és dr. Tóth Péter kabinetvezető adta át az elsősöknek a füzetcsomagot.
Fotó: Molcsányi Máté

– Az iskolakezdés, az óvodából iskolába való átállás nehéz mind a gyerekeknek, mind a szülőknek. Egy elsős gyerek elindítása az iskolába költséges. Győrben az elsős szülőknek nem kell aggódniuk a füzetcsomag miatt, mert évek óta az önkormányzattól kapják a gyerekek, amit úgy állítunk össze, hogy a leghasznosabb dolgok kerüljenek a csomagba. Idei újítás, hogy egy nagyon szép tornazsákot is adtunk a gyerekeknek. Az 1390 csomagra  mintegy 8 millió forintot fordított az önkormányzat, de szeretnénk a jövőben egy támogatói rendszert kiépíteni – mondta el lapunk kérdésére Pintér Bence polgármester.

füzetcsomag
Az idén a füzetek, színesek mellé egy tornazsákot is kaptak a győri elsősök.
Fotó: Molcsányi Máté

Az első padban két kisfiú várta izgalommal, hogy megnézhesse a csomagok tartalmát. A testvérek mellett otthon egy három hónapos ikerpárról gondoskodnak a szülők.  – Nagyon jó, hogy nem kellett megvásárolni a füzeteket, mert megkaptuk a csomagot, mint ahogy a tankönyveket sem kellett megvásárolni. Egy-két füzetet azért vásároltunk, de azon kívül semmi mást –árulta el a kisfiúk édesapja, Sztojka József, Noel és Rikardó édesapja.

füzetcsomag
Noel és Rikárdó izgatottan tanulmányozta a csomag tartalmát.
Fotó: Molcsányi Máté

Tekintse meg az eseményen készült további fotóinkat:

Füzetcsomaggal segíti az elsősöket a győri önkormányzat

Fotók: Molcsányi Máté

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu