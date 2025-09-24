Átadták a felújított futópályát Győr-Szabadhegyen - képgaléria

Mint korábban megírtuk, tönkretették a frissen elkészült futópálya egy részét Győr-Szabadhegyen. Szerdára készült el a megszépült futópálya, a fejlesztés pedig a "Helyben jó városrendező" - programban, jelentős összeg felhasználásával valósult meg. A futópálya egy szakaszán a fák felnyomták a felületet, ott kicserélték, más részén az elöregedett, elhasználódott részeket kijavították és újrafestették. Prédlné Németh Margit, Győr - Szabadhegy, Jancsifalu önkormányzati képviselője az átadón elmondta, hogy a III-as tó melletti füves rész Szabadhegy egyik legnépszerűbb része. A futópálya az évek alatt megrongálódott, a fák gyökerei felnyomták, púposodás, repedezés keletkezett rajta. Sokan megkeresték a lakók közül azért, hogy újítsák fel.

Megszépült a futópálya Szabadhegyen, így néz ki most. Fotó: Molcsányi Máté

Futópálya megszépülve - Így néz ki most

- 150 méter hosszan bontottuk meg a pályaszerkezet 18 helyszínen, ahol a fák gyökere károsított azt és így balesetveszélyessé vált. Fontos elmondani, hogy a gyökérzónák környékén szintemelkedéseket kellett készítenünk, tehát ott emelkedik az amúgy sík pálya, de ezt hosszan futtattuk ki, hogy ne legyen kellemetlen a futók pályára. mondta el Máthé-Tóth Péter, a győri útkezelő szervezet igazgatója. A beruházás 30 millió forintba került, ennek felét Prédlné Németh Margit finanszírozta megképviselői keretéből, a "Helyben jó program" által, a másik felét az útkezelő állta.