Megszépült

1 órája

Átadták a felújított futópályát Győr-Szabadhegyen - képgaléria

Megszépült sportkör. Átadták a felújított futópálya teljes szakaszát Szabadhegyen szerdán.

Gyurina Zsolt

Mint korábban megírtuk, tönkretették a frissen elkészült futópálya egy részét Győr-Szabadhegyen. Szerdára készült el a megszépült futópálya, a fejlesztés pedig a "Helyben jó városrendező" - programban, jelentős összeg felhasználásával valósult meg. A futópálya egy szakaszán a fák felnyomták a felületet, ott kicserélték, más részén az elöregedett, elhasználódott részeket kijavították és újrafestették. Prédlné Németh Margit, Győr - Szabadhegy, Jancsifalu önkormányzati képviselője az átadón elmondta, hogy a III-as tó melletti füves rész Szabadhegy egyik legnépszerűbb része. A futópálya az évek alatt megrongálódott, a fák gyökerei felnyomták, púposodás, repedezés keletkezett rajta. Sokan megkeresték a lakók közül azért, hogy újítsák fel. 

 

Futópálya megszépülve - Így néz ki most
Megszépült a futópálya Szabadhegyen, így néz ki most. Fotó: Molcsányi Máté

Futópálya megszépülve - Így néz ki most

- 150 méter hosszan bontottuk meg a pályaszerkezet 18 helyszínen, ahol a fák gyökere károsított azt és így balesetveszélyessé vált. Fontos elmondani, hogy a gyökérzónák környékén szintemelkedéseket kellett készítenünk, tehát ott emelkedik az amúgy sík pálya, de ezt hosszan futtattuk ki, hogy ne legyen kellemetlen a futók pályára. mondta el Máthé-Tóth Péter, a győri útkezelő szervezet igazgatója. A beruházás 30 millió forintba került, ennek felét Prédlné Németh Margit finanszírozta megképviselői keretéből, a "Helyben jó program" által, a másik felét az útkezelő állta. 

Átadták a felújított futópályát Szabadhegyen

Fotók: Molcsányi Máté

A futópályát eredetileg 2010-ben adták át, hossza 572 méter, szélessége 2 méter, burkolata 3 cm vastag, vörös színű, öntött gumiőrlemény. József Attila lakótelepi III. sz. tározótó körüli futópálya akkor 25 millió forintba került. 

 

