Megrongálták a futópályát Győrben

Címkék#Győr#szalag#Arrabona Polgárőr Egyesület

Tönkretették a frissen elkészült futópálya egy részét Győr-Szabadhegyen. Nagy a felháborodás a környéken lakók között a tönkretett, még el sem készült futópálya miatt. Utánajártunk, mi történt pontosan és mi lehet a megoldás.

Gyurina Zsolt

- Folyamatban van a szabadhegyi 3-as tónál található futópálya felújítása. Mélységesen elszomorított a látvány, amikor szembesültem azzal, a ténnyel, hogy sokan figyelmen kívül hagyva a kordont, a szalagot, megrongálták a futópálya friss rekortán felületet - nyilatkozta Prédlné Németh Margit, a körzet önkormányzati képviselője. 

Fotó: Olvasó

- Volt, aki kerékpárral, volt, aki gyalogosan lépett rá. Több lépésnyom is látható, így nem lehet azt mondani, hogy véletlenül történt meg.  Ez a közvagyon rongálása!  A "Helyben jó városrendező"-programban, jelentős összeg felhasználásával valósul meg fejlesztés.  A futópálya egy szakaszán a fák felnyomták a felületet, ott kicserélték, más részén az elöregedett, elhasználódott részeket kijavítják és újrafestik. Ennek a felületnek idő kell a száradásához, amíg ez meg nem történik, nem lehet használni. Nagyon sokan várják, hogy elkészüljön a futópálya. Én mindent megteszek annak érdekében, hogy ez mielőbb megtörténjen. Ígéretet kaptam a kivitelezőtől, hogy kijavítják a most megsérült szakaszokat. Kérek mindenkit, hogy amíg a festés, a száradás meg nem történik, addig kerüljék el a futópályát. A rekortán speciális felület, párás időben, esőben nem tud dolgozni a kivitelező. Megóvása érdekében megkértem az Arrabona Polgárőr Egyesület vezetőjét, hogy azokban az órákba, amikor a legtöbben járnak ezen a területen, felügyeljék az új szakaszokat - összegezte lapunknak Prédlné Németh Margit.

