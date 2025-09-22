Ekkor vehetik birtokba a győriek a megrongált, de újra felújított futópályát Szabadhegyen

Mint arról korábban beszámoltunk, megrongálták a frissen elkészült futópálya egy részét Győr-Szabadhegyen.

Elkészült a megrongált futópálya javítása Győrben, a szabadhegyi 3-as tónál.

Fotó: Facebook

A szabadhegyi 3-as tónál található futópálya javítása elkészült, és az is megvan, mikortól lehet újra használni.

Guruló járművel nem használható a futópálya

"Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy szeptember 24-én 13.30 órakor lesz a futópálya hivatalos átadása. A minőségi felújítás Önöknek készült, használják örömmel. A futópálya mentén több tábla is jelzi majd a helyes használatot" – áll Prédlné Németh Margit képviselő bejegyzésében, melyben azt is leírja, hogy kizárólag sportolás – futás, nordic walking, gyaloglás – céljára lehet igénybe venni, guruló jármű és guruló eszköz használata tilos, aki ilyennel megy a felületre, az a közvagyon ellen rongált követ el, ami büntetést von maga után.