Ekkor vehetik birtokba a győriek a megrongált, de újra felújított futópályát Szabadhegyen
Jó hírről számolt be a városrész képviselője. Prédlné Németh Margit közösségi oldalán jelentett be, hogy hamarosan újra használható lesz a futópálya Győr-Szabadhegyen.
Mint arról korábban beszámoltunk, megrongálták a frissen elkészült futópálya egy részét Győr-Szabadhegyen.
A szabadhegyi 3-as tónál található futópálya javítása elkészült, és az is megvan, mikortól lehet újra használni.
Guruló járművel nem használható a futópálya
"Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy szeptember 24-én 13.30 órakor lesz a futópálya hivatalos átadása. A minőségi felújítás Önöknek készült, használják örömmel. A futópálya mentén több tábla is jelzi majd a helyes használatot" – áll Prédlné Németh Margit képviselő bejegyzésében, melyben azt is leírja, hogy kizárólag sportolás – futás, nordic walking, gyaloglás – céljára lehet igénybe venni, guruló jármű és guruló eszköz használata tilos, aki ilyennel megy a felületre, az a közvagyon ellen rongált követ el, ami büntetést von maga után.