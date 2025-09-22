szeptember 22., hétfő

Móric névnap

25°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átadás

53 perce

Ekkor vehetik birtokba a győriek a megrongált, de újra felújított futópályát Szabadhegyen

Címkék#győri#Szabadhegyen#Prédlné Németh Margit#szabadhegyi tó

Jó hírről számolt be a városrész képviselője. Prédlné Németh Margit közösségi oldalán jelentett be, hogy hamarosan újra használható lesz a futópálya Győr-Szabadhegyen.

Kisalföld.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, megrongálták a frissen elkészült futópálya egy részét Győr-Szabadhegyen. 

futópálya
Elkészült a megrongált futópálya javítása Győrben, a szabadhegyi 3-as tónál.
Fotó: Facebook

A szabadhegyi 3-as tónál található futópálya javítása elkészült, és az is megvan, mikortól lehet újra használni.

Guruló járművel nem használható a futópálya 

"Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy szeptember 24-én 13.30 órakor lesz a futópálya hivatalos átadása. A minőségi felújítás Önöknek készült, használják örömmel. A futópálya mentén több tábla is jelzi majd a helyes használatot" – áll Prédlné Németh Margit képviselő bejegyzésében, melyben azt is leírja, hogy kizárólag sportolás – futás, nordic walking, gyaloglás – céljára lehet igénybe venni, guruló jármű és guruló eszköz használata tilos, aki ilyennel megy a felületre, az a közvagyon ellen rongált követ el, ami büntetést von maga után.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu