52 perce
Óvodások lepték el a bevásárlóközpont egyik emeletét – galéria
Nagy sikert hozott az óvodások rendezvénye Győrben. A második Futóbicikli Fesztiválra több mint száz gyerek jelentkezett, a kicsik az ETO Park első emeletén száguldoztak.
A második Futóbicikli Fesztiválra több mint 100 gyerek jött el. Ők a győri ETO Park első emeletét vették birtokba.
A bevásárlóközpont a születésnapját ünnepli, ennek része volt az esemény, melyet először 2023-ban rendeztek meg. Délelőtt a legkisebbek mérették meg magukat futóbiciklijükön, a kis apróságok nagyon élvezték a pálya kialakítását.
A szervezők külön kiemelték a kis kétéveseket, akik rendkívül lelkesen vetették bele magukat a versenybe, és ők voltak az elsők, akiknek érmet akaszthattak a nyakukba, délután a nagyobbak küzdöttek az aranyéremért, ott már voltak komoly párharcok.
Átment a szülőknek a Futóbicikli Fesztivál szervezőinek üzenete
Bors Balázs, az egyik főszervező elmondta: a szervezők üzenete átment azoknál is, akik életükben először vesznek részt bicikliversenyen, itt tényleg a részvétel a fontos, ez inkább fesztivál, mint verseny. A családi kapcsolatoknak is nagyon jót tett ez a program. A legjellemzőbb felállás az volt, hogy délelőtt a nagytesó szurkolt a kistesónak, délután megcserélték a szerepeket. Jöttek ki nagymamák, nagypapák, és volt egy dédimama is, akinek a hangja valósággal beterítette az ETO Park középső szintjét.
Második futóbicikli-fesztivál GyőrbenFotók: Nagy Gergely
"Nem ez volt az első Futóbicikli Fesztivál, de ez a helyszín, a pláza jellege, a fedett helyiség, az ETO Park mérete, a sok fény, a jó zene mind hozzájárultak ahhoz, hogy remek családi program kerekedjen a pedál nélküli biciklisták fesztiváljából" – mondta Bors Balázs.
A félidőben a két szervező versenyzett egyet pedálos biciklikkel: Balázs Bence "zsiráf" egykerekűn, míg Bors Balázs 40 centiméteres bohócbiciklin. Külön elem volt Horváth Zéta országos junior bajnok urban downhill versenyző produkciója. Ő bringájával játszi könnyedséggel száguldott le a mozgólépcsőn, mindenki csodálatára.