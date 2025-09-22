szeptember 22., hétfő

Futóbicikli Fesztivál

52 perce

Óvodások lepték el a bevásárlóközpont egyik emeletét – galéria

Nagy sikert hozott az óvodások rendezvénye Győrben. A második Futóbicikli Fesztiválra több mint száz gyerek jelentkezett, a kicsik az ETO Park első emeletén száguldoztak.

Kisalföld.hu

A második Futóbicikli Fesztiválra több mint 100 gyerek jött el. Ők a győri ETO Park első emeletét vették birtokba.

Futóbicikli Fesztivál
A Futóbicikli Fesztiválra több mint száz kisgyerek érkezett.
Fotó: Nagy Gergely

A bevásárlóközpont a születésnapját ünnepli, ennek része volt az esemény, melyet először 2023-ban rendeztek meg. Délelőtt a legkisebbek mérették meg magukat futóbiciklijükön, a kis apróságok nagyon élvezték a pálya kialakítását.

A szervezők külön kiemelték a kis kétéveseket, akik rendkívül lelkesen vetették bele magukat a versenybe, és ők voltak az elsők, akiknek érmet akaszthattak a nyakukba, délután a nagyobbak küzdöttek az aranyéremért, ott már voltak komoly párharcok.

Átment a szülőknek a Futóbicikli Fesztivál szervezőinek üzenete

Bors Balázs, az egyik főszervező elmondta: a szervezők üzenete átment azoknál is, akik életükben először vesznek részt bicikliversenyen, itt tényleg a részvétel a fontos, ez inkább fesztivál, mint verseny. A családi kapcsolatoknak is nagyon jót tett ez a program. A legjellemzőbb felállás az volt, hogy délelőtt a nagytesó szurkolt a kistesónak, délután megcserélték a szerepeket. Jöttek ki nagymamák, nagypapák, és volt egy dédimama is, akinek a hangja valósággal beterítette az ETO Park középső szintjét.

Második futóbicikli-fesztivál Győrben

Fotók: Nagy Gergely

"Nem ez volt az első Futóbicikli Fesztivál, de ez a helyszín, a pláza jellege, a fedett helyiség, az ETO Park mérete, a sok fény, a jó zene mind hozzájárultak ahhoz, hogy remek családi program kerekedjen a pedál nélküli biciklisták fesztiváljából" – mondta Bors Balázs.

A félidőben a két szervező versenyzett egyet pedálos biciklikkel: Balázs Bence "zsiráf" egykerekűn, míg Bors Balázs 40 centiméteres bohócbiciklin. Külön elem volt Horváth Zéta országos junior bajnok urban downhill versenyző produkciója. Ő bringájával játszi könnyedséggel száguldott le a mozgólépcsőn, mindenki csodálatára. 

 

