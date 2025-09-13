Futóbiciklisek foglalják el a győri ETO Parkot

Futóbicikli-fesztivál lesz Győrben szeptember 21-én. A kicsik körében várhatóan ismét nagy népszerűséget arató eseménynek a születésnapos ETO Park ad majd otthon. Az üzletház középső szintjén száguldoznak majd a legkisebbek.

Hasonló "tömegjelenetre" lehet számítani a szeptember 21-i futóbicikli-fesztiválon is, ezúttal azonban beltéren.

Fotó: DR. NEMETH-CSIGAI KRISZTINA

Mint azt Balázs Bence Zsombor, a Pannonhalmi Kerékpáros Egyesület vezetője elmondta: előzetesen kell nevezni a Google Form segítségével, a helyszínen már csak a regisztrálásra lesz szükség. Az ingyenes nevezéshez jár egy saját rajtszám, egy kis ajándék és az egyik pékség pereccel kedveskedik az apróságoknak. Kategóriánként jutalmazzák a leggyorsabbakat, délelőtt a 2–3 évesek futamain szurkolhatnak a családok, délután a 4–6 évesek versenyeznek, de a szünetekben mindenkinek szabad a pályahasználat.

Külön felvonulás is lesz a menő járgányoknak a futóbicikli-fesztiválon

Minden saját futóbicajjal érkezőnek, aki szalagokkal, dudákkal, más egyéb kreatív ötletekkel díszítette a járgányát, külön felvonulást szerveznek. Fontos, hogy a nevezés korlátozott, legfeljebb 150-en vehetnek részt a fesztiválon, így nem árt sietni. A rendezvény házigazdája Bors Balázs, akit a gyerekek Svihák Oszkárként, esetleg Balázs bácsiként ismerhetnek.

Két éve, 2023 őszén az Olimpiai Sportparkban rendezték az első fesztivált, hogy hogyan képzelték el a szervezők akkor a futóbicikli-fesztivált, azt korábbi cikkünkben olvashatják, melyet a kiemelt szavakra kattintva talál meg. Ugyanott podcastben is meghallgathatja az akkori esemény felvezetését.