Baleset
45 perce
Frontális baleset Fertőbozon - Teljes az útzár
Frontális baleset történt Fertőbozon, jelenleg is teljes az útzár.
Hétfőn délután fél három körül két személygépkocsi ütközött össze Fertőbozon. Az egyik autóban egy, a másikban négy ember utazott. Egy sérültet a tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítani, őt a tetőn keresztül emelték ki, állapota stabil. A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – tájékoztatott Németh Ramóna, a katasztrófavédelem szóvivője.
A karambollal kapcsoltban megkerestük a mentőket és a rendőrséget is, a válaszok megérkezését követően cikkünket frissítjük.
