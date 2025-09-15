Frontális baleset Fertőbozon - Teljes az útzár

Hétfőn délután fél három körül két személygépkocsi ütközött össze Fertőbozon. Az egyik autóban egy, a másikban négy ember utazott. Egy sérültet a tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítani, őt a tetőn keresztül emelték ki, állapota stabil. A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – tájékoztatott Németh Ramóna, a katasztrófavédelem szóvivője.

A karambollal kapcsoltban megkerestük a mentőket és a rendőrséget is, a válaszok megérkezését követően cikkünket frissítjük.