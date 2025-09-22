szeptember 22., hétfő

Móric névnap

17°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sztárban sztár

56 perce

Felesége kedvenc számával is színpadra lépett Freddie

Címkék#Freddie#Sztárban Sztár All Stars#Imagine Dragons#Alex Warren: Ordinary

Továbbra is versenyben van a Sztárban Sztár All Stars idei évadában a győri énekes. Freddie ugyan a veszélyzónába került, de végül a nézőknek is köszönhetően megmenekült, így folytathatja a versenyzést.

Kisalföld.hu

A Sztárban Sztár All Stars vasárnap újabb showműsorral folytatódott a TV2-n. Az első hétről továbbjutó nyolc énekes (Nótár Mary, Dér Heni, Völgyi Zsuzsi, Veréb Tomi, Vavra Bence, a győri Freddie, Vásáry André, valamint Király Viktor) két csoportkörben mérkőzött meg egymással.

Freddie
Freddie az Imagine Dragons frontembereként, Dan Reynolds bőrébe bújva robbantotta fel a színpadot. 
Fotó: tv2.hu

Csoportonként a két legtöbb pontot szerző énekes automatikusan továbbjutott, míg a másik kettő a vigaszágra került.

A műsor második felében a négy vigaszágas énekes – Dér Heni, Völgyi Zsuzsi, Freddie és Király Viktor – egy újabb produkciót adott elő, és ugyanúgy, mint a csoportköröknél, a zsűri pontjai és a nézők szavazatai alapján a két legtöbb versenypontot elérő énekes – Dér Heni és Freddie – továbbjutott, így Völgyi Zsuzsinak és Király Viktornak ért véget a Sztárban Sztár All Stars 2. évada.

Freddie sokat köszönhet feleségének

Freddie először felesége kedvenc dalával, napjaink egyik legnagyobb slágerével – Alex Warren: Ordinary – lépett színpadra. Mint azt a felvezető videóban elmondta:

Jól ismerem a dalt, hiszen már legalább háromszázszor hallottam önkéntelenül is. 

A második dal, amit előadott, az Imagine Dragons slágere, a Whatever it takes volt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu