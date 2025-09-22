Felesége kedvenc számával is színpadra lépett Freddie

A Sztárban Sztár All Stars vasárnap újabb showműsorral folytatódott a TV2-n. Az első hétről továbbjutó nyolc énekes (Nótár Mary, Dér Heni, Völgyi Zsuzsi, Veréb Tomi, Vavra Bence, a győri Freddie, Vásáry André, valamint Király Viktor) két csoportkörben mérkőzött meg egymással.

Freddie az Imagine Dragons frontembereként, Dan Reynolds bőrébe bújva robbantotta fel a színpadot.

Fotó: tv2.hu

Csoportonként a két legtöbb pontot szerző énekes automatikusan továbbjutott, míg a másik kettő a vigaszágra került.

A műsor második felében a négy vigaszágas énekes – Dér Heni, Völgyi Zsuzsi, Freddie és Király Viktor – egy újabb produkciót adott elő, és ugyanúgy, mint a csoportköröknél, a zsűri pontjai és a nézők szavazatai alapján a két legtöbb versenypontot elérő énekes – Dér Heni és Freddie – továbbjutott, így Völgyi Zsuzsinak és Király Viktornak ért véget a Sztárban Sztár All Stars 2. évada.