56 perce
Felesége kedvenc számával is színpadra lépett Freddie
Továbbra is versenyben van a Sztárban Sztár All Stars idei évadában a győri énekes. Freddie ugyan a veszélyzónába került, de végül a nézőknek is köszönhetően megmenekült, így folytathatja a versenyzést.
A Sztárban Sztár All Stars vasárnap újabb showműsorral folytatódott a TV2-n. Az első hétről továbbjutó nyolc énekes (Nótár Mary, Dér Heni, Völgyi Zsuzsi, Veréb Tomi, Vavra Bence, a győri Freddie, Vásáry André, valamint Király Viktor) két csoportkörben mérkőzött meg egymással.
Csoportonként a két legtöbb pontot szerző énekes automatikusan továbbjutott, míg a másik kettő a vigaszágra került.
A műsor második felében a négy vigaszágas énekes – Dér Heni, Völgyi Zsuzsi, Freddie és Király Viktor – egy újabb produkciót adott elő, és ugyanúgy, mint a csoportköröknél, a zsűri pontjai és a nézők szavazatai alapján a két legtöbb versenypontot elérő énekes – Dér Heni és Freddie – továbbjutott, így Völgyi Zsuzsinak és Király Viktornak ért véget a Sztárban Sztár All Stars 2. évada.
Freddie elvarázsolta a közönséget a Sztárban Sztár vasárnap esti adásában - videó
Freddie sokat köszönhet feleségének
Freddie először felesége kedvenc dalával, napjaink egyik legnagyobb slágerével – Alex Warren: Ordinary – lépett színpadra. Mint azt a felvezető videóban elmondta:
Jól ismerem a dalt, hiszen már legalább háromszázszor hallottam önkéntelenül is.
A második dal, amit előadott, az Imagine Dragons slágere, a Whatever it takes volt.