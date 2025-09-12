Fotókon mutatjuk, hogyan állnak a munkálatok az M1-esen

Ahogy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk az M1-es autópálya felújításának újabb aspektusát mutatták be. Ezen a hosszú szakaszon több hídon haladunk át, mint azt gondolnánk. A kétszer három sávvá bővítés miatt mindegyiket át- vagy újra kell építeni.

Az M1-es autópálya bővítéséről számos alkalommal írtunk, nemrégiben lezárták a győri elkerülő egy részét a felújítás miatt. A kétszer három sávossá bővülő sztrádaszakaszon sok alul és felüljáró található, ezek mindegyikét át kell építeni - közölte a részleteket az MKIF közösségi oldalán. átlagosan 1080 méterenként van alul- vagy felüljáró, ami azt jelenti, hogy 78 kilométeren 72 ilyen műtárggyal találkozhat az utazó.

Tekintse meg a terelésekről készült fotóinkat, hogy megtudja, hogyan állnak az útfelújítási munkálatok: