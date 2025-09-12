szeptember 12., péntek

Újraépítik a hidakat

1 órája

Fotókon mutatjuk, hogyan állnak a munkálatok az M1-esen

Kollégáink a helyszínre igyekeztek, hogy megmutathassuk, hogyan állnak az útfelújítási munkálatok az M1-esen.

Kisalföld.hu
Fotókon mutatjuk, hogyan állnak a munkálatok az M1-esen

Fotó: Molcsányi Máté

Ahogy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk az M1-es autópálya felújításának újabb aspektusát mutatták be. Ezen a hosszú szakaszon több hídon haladunk át, mint azt gondolnánk. A kétszer három sávvá bővítés miatt mindegyiket át- vagy újra kell építeni.

Az M1-es autópálya bővítéséről számos alkalommal írtunk, nemrégiben lezárták a győri elkerülő egy részét a felújítás miatt. A kétszer három sávossá bővülő sztrádaszakaszon sok alul és felüljáró található, ezek mindegyikét át kell építeni - közölte a részleteket az MKIF közösségi oldalán. átlagosan 1080 méterenként van alul- vagy felüljáró, ami azt jelenti, hogy 78 kilométeren 72 ilyen műtárggyal találkozhat az utazó. 

Tekintse meg a terelésekről készült fotóinkat, hogy megtudja, hogyan állnak az útfelújítási munkálatok:

Fotókon mutatjuk, hogyan állnak az M1-esen a munkálatok

Fotók: Molcsányi Máté

M1-es autópálya: minden hidat újra- vagy át kell építeni

Ezeket a hidakat át-vagy teljesen újra kell építeni, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek, azaz a 2x3+1 ITS sáv szélességnek. Ezek a munkák már javában zajlanak, tavaly ősszel már a próbacölöpözéseket is elkezdték, ekkor mérték fel a leendő hidak térségében a talaj teherbíró képességét.

A bővítés teljes ideje alatt biztosítják a 2x2 sávot a közlekedők számára. Tehát Győr és Budapest irányába is adott lesz a 2-2 sáv. A személyautók és a teherautók is folyamatosan használhatják a pályát!

 

