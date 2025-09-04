szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

20°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Díjjal jutalmazták Kerekes Istvánt

28 perce

Kínában vette át a világbajnoki címeket fotósunk - fotók

Címkék#világbajnoki#Nemzetközi Fotóművész Szövetség#Kínában#Legjobbak legjobbja#díj#fotóművészet

Kerekes István, lapunk fotósa érdemelte ki a Nemzetközi Fotóművész Szövetség (FIAP) Legjobbak legjobbja (Best of the Best) kitüntetéseit az elmúlt két év eredményei alapján. A rangos díjat Kínában adták át, ahol egyéni kiállítása is nyílt a magyar fotóművésznek.

Kisalföld.hu
Kínában vette át a világbajnoki címeket fotósunk - fotók

Magyar siker a nemzetközi fotóművészetben: a Kisalföld fotósa, Kerekes István egymást követő két évben is a legeredményesebb alkotó volt a Nemzetközi Fotóművész Szövetség ranglistáján. A világbajnoki címeket Kínában vehette át a napokban. 

Fotókiállítás is nyílt a kínai Csangsában Kerekes István alkotásaiból
Fotókiállítás is nyílt a kínai Csangsában Kerekes István alkotásaiból.

A fotóművészet rangos díja

– Mit jelent Önnek, hogy Kínában vehette át a 2023-as és 2024-es FIAP Best of the Best díjakat? Hogyan élte meg a díjátadót, milyen volt a hangulat, a fogadtatás?
– Épp a Wittmann parkban a majálison fotóztam, amikor jött az értesítés: 2023 után 2024-ben is megnyertem a Nemzetközi Fotóművész Szövetségnél a Legjobbak legjobbja elismerést. Ugyanakkor azt is jelezték, a díjátadót Kínában szervezik a FIAP világtalálkozója keretében, egy tizenegy napos fotós túrával egybekötve. A gálának, amelyen 59 ország 371 fotósa mellett mintegy száz kínai vendég vett részt, a kínai Hunan tartomány Csangsa nevű városa adott helyet egy hipermodern kulturális központban, ahol a fotóimból összeállított diaporámát levetítették. Megtiszteltetés ért, mivel a szervezők képeimből egy egyéni kiállítással is fogadtak. A két díjat a FIAP vezetősége adta át. Kínai tartózkodásom alatt mindvégig hatalmas törődésben és megbecsülésben volt részem, az elért eredményemnek köszönhetően. A tizenegy nap alatt nagyon sok interjút adtam különböző tévéstáboknak, és három alkalommal el is kísértek az aznapi fotós túrámra.

– Miért tartja különösen értékesnek a szakmai pályafutásában ezt a két elismerést, azokat mi alapján lehet megnyerni?
– A Nemzetközi Fotóművész Szövetségnél a Legjobbak legjobbja világbajnoki elismerés a legrangosabb kitüntetés, amit el lehet érni fotópályázatok által. 2010 óta ítélik oda, eddig kilenc személy nyerte meg: Európából a harmadik vagyok, Magyarországról az első, és az összes közül a legfiatalabb. Évente körülbelül 80-100 országban szerveznek a FIAP égisze alatt fotópályázatokat. Ezeken a versenyeken a különböző kategória díjak mellett odaítélnek egy fődíjat, a Szalon legjobb szerzője néven, a díjak és a bejutások alapján. 2023-ban 42 versenyen, 2024-ben 89 versenyen kaptam meg a Szalon legjobb szerzője fődíjat, és ezzel mindkét évben a világranglista élén végeztem.

Ösztönzően hatnak az elismerések

– Milyen fotósorozatok vagy képek hozták meg ezt a sikert?
– Ahhoz, hogy egy fotópályázaton a legeredményesebbek lehessünk, minél több kategóriában kell alkotni és jónak lenni. Nekem az elmúlt 10-15 évből nagy merítési alapú képanyagom van, amelyekből a hozzám közel álló kategóriákba tudok válogatni. Hozzám egyébként a portré, a szocio-, a természet- sportfotó, a fotózsurnalisztika, az utazás témájú fényképek állnak közel. 

– Az elismerések hogyan hatnak a további alkotói terveire, inspirációira?
– Ösztönzően hatnak a díjak, és azt mutatják, jó úton járok, és előremutatóak az eredmények. 

Kína egyik legelbűvölőbb és legkevésbé megbolygatott ősi települése Fenghuang, avagy „Főnix város” lenyűgöző látványt nyújtott esti fényekben.
Fotó: Kerekes István

– Milyennek látta Kínát?
– Egyedi és különleges ország, ahol mint fotós megtapasztalhattam azt, hogy mit jelent a fény, a fényeknek a tudással való kezelése, melyeket akár az egyszerű hétköznapokban is olyan varázslatosan használnak, hogy teljesen lenyűgözi az embert. Emellett hagyománytisztelőek, fontos számukra a kultúra, ugyanakkor hihetetlenül előrehaladott ország technológiailag. 

A MAFOSZ örökös fotóművésze

  • A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ) a Magyar Fotográfia Napjához kapcsolódó központi rendezvényét Szolnokon tartotta a napokban. 
  • Az eseményen Kerekes Istvánnak a szövetség a MAFOSZ Örökös Fotóművésze kitüntető címet adományozta, miután  ötödször sikerült elnyernie az Év fotográfusa címet. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu