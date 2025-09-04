55 perce
Kínában vette át a világbajnoki címeket fotósunk - fotók
Kerekes István, lapunk fotósa érdemelte ki a Nemzetközi Fotóművész Szövetség (FIAP) Legjobbak legjobbja (Best of the Best) kitüntetéseit az elmúlt két év eredményei alapján. A rangos díjat Kínában adták át, ahol egyéni kiállítása is nyílt a magyar fotóművésznek.
Magyar siker a nemzetközi fotóművészetben: a Kisalföld fotósa, Kerekes István egymást követő két évben is a legeredményesebb alkotó volt a Nemzetközi Fotóművész Szövetség ranglistáján. A világbajnoki címeket Kínában vehette át a napokban.
A fotóművészet rangos díja
– Mit jelent Önnek, hogy Kínában vehette át a 2023-as és 2024-es FIAP Best of the Best díjakat? Hogyan élte meg a díjátadót, milyen volt a hangulat, a fogadtatás?
– Épp a Wittmann parkban a majálison fotóztam, amikor jött az értesítés: 2023 után 2024-ben is megnyertem a Nemzetközi Fotóművész Szövetségnél a Legjobbak legjobbja elismerést. Ugyanakkor azt is jelezték, a díjátadót Kínában szervezik a FIAP világtalálkozója keretében, egy tizenegy napos fotós túrával egybekötve. A gálának, amelyen 59 ország 371 fotósa mellett mintegy száz kínai vendég vett részt, a kínai Hunan tartomány Csangsa nevű városa adott helyet egy hipermodern kulturális központban, ahol a fotóimból összeállított diaporámát levetítették. Megtiszteltetés ért, mivel a szervezők képeimből egy egyéni kiállítással is fogadtak. A két díjat a FIAP vezetősége adta át. Kínai tartózkodásom alatt mindvégig hatalmas törődésben és megbecsülésben volt részem, az elért eredményemnek köszönhetően. A tizenegy nap alatt nagyon sok interjút adtam különböző tévéstáboknak, és három alkalommal el is kísértek az aznapi fotós túrámra.
– Miért tartja különösen értékesnek a szakmai pályafutásában ezt a két elismerést, azokat mi alapján lehet megnyerni?
– A Nemzetközi Fotóművész Szövetségnél a Legjobbak legjobbja világbajnoki elismerés a legrangosabb kitüntetés, amit el lehet érni fotópályázatok által. 2010 óta ítélik oda, eddig kilenc személy nyerte meg: Európából a harmadik vagyok, Magyarországról az első, és az összes közül a legfiatalabb. Évente körülbelül 80-100 országban szerveznek a FIAP égisze alatt fotópályázatokat. Ezeken a versenyeken a különböző kategória díjak mellett odaítélnek egy fődíjat, a Szalon legjobb szerzője néven, a díjak és a bejutások alapján. 2023-ban 42 versenyen, 2024-ben 89 versenyen kaptam meg a Szalon legjobb szerzője fődíjat, és ezzel mindkét évben a világranglista élén végeztem.
Ösztönzően hatnak az elismerések
– Milyen fotósorozatok vagy képek hozták meg ezt a sikert?
– Ahhoz, hogy egy fotópályázaton a legeredményesebbek lehessünk, minél több kategóriában kell alkotni és jónak lenni. Nekem az elmúlt 10-15 évből nagy merítési alapú képanyagom van, amelyekből a hozzám közel álló kategóriákba tudok válogatni. Hozzám egyébként a portré, a szocio-, a természet- sportfotó, a fotózsurnalisztika, az utazás témájú fényképek állnak közel.
– Az elismerések hogyan hatnak a további alkotói terveire, inspirációira?
– Ösztönzően hatnak a díjak, és azt mutatják, jó úton járok, és előremutatóak az eredmények.
– Milyennek látta Kínát?
– Egyedi és különleges ország, ahol mint fotós megtapasztalhattam azt, hogy mit jelent a fény, a fényeknek a tudással való kezelése, melyeket akár az egyszerű hétköznapokban is olyan varázslatosan használnak, hogy teljesen lenyűgözi az embert. Emellett hagyománytisztelőek, fontos számukra a kultúra, ugyanakkor hihetetlenül előrehaladott ország technológiailag.
A MAFOSZ örökös fotóművésze
- A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ) a Magyar Fotográfia Napjához kapcsolódó központi rendezvényét Szolnokon tartotta a napokban.
- Az eseményen Kerekes Istvánnak a szövetség a MAFOSZ Örökös Fotóművésze kitüntető címet adományozta, miután ötödször sikerült elnyernie az Év fotográfusa címet.