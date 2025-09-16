Forgalomkorlátozás, lezárások a győri campus területén

Kedden este 8 órától, szerdán este 8 óráig lezárják a P5 parkolózóna K0 kollégium mögötti és az edzőcsarnok előtti parkolóhelyeket, valamint az edzőcsarnok melletti füves területet.

Szerdán, 13:30 és 15:30 között – a baleseti szimuláció időtartamára – a Vásárhelyi Pál utca edzőcsarnok előtti útszakaszát elzárják a forgalom elől. Ez idő alatt a P2 parkolózóna bejárata, valamint a P3 parkolózóna egyetemi csarnok melletti bejárata is zárva lesz.

A szervezők köszönik az autósok megértését, egyben kérik, hogy hagyják szabadon a parkolóhelyeket, és a nyitott területeken fokozott körültekintéssel közlekedjenek.